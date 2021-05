‘레인 드롭스 킵 폴링 온 마이 헤드’ 부른 B.J 토머스 별세 국제 입력 2021.05.30 (15:00) 수정 2021.05.30 (15:07)

영화 ‘내일을 향해 쏴라’의 삽입곡으로 유명한 ‘레인 드롭스 킵 폴링 온 마이 헤드(Raindrops keep fallin’ on my head·이하 레인 드롭스)’를 부른 미국 가수 B.J(빌리 조) 토머스가 현지시간 29일, 향년 78세로 사망했습니다.



AP통신은 고인이 지난 3월 폐암 진단을 받았고, 이에 따른 합병증으로 자택에서 숨을 거뒀다고 전했습니다.



B.J(빌리 조) 토마스는 1969년 개봉한 영화 ‘내일을 향해 쏴라’ 삽입곡인 ‘레인 드롭스’를 비롯해 팝송과 가스펠 등 여러 분야에서 히트곡을 배출하며 성공을 거뒀습니다.



특히 가장 유명한 ‘레인 드롭스’로는 아카데미상을 받았고, 2013년에는 그래미 명예의 전당에도 올랐습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]

입력 2021-05-30 국제

