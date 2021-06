“나는 회사 대표의 감정 쓰레기통” 스타트업 직장 갑질 심각

<사례2>

스타트업 회사에서 일하다 대표에게 2개월 동안 괴롭힘을 당하고 해고당한 C 씨. 오전 8시 출근해 점심시간도 없이 밤늦도록 일을 했고 휴일에서 출근했다. 그러나 대표는 C 씨에게 ‘생산성이 낮아서 야근한다’며 직원들 앞에서 조롱했다. C 씨가 성과를 달성하지 못했다며 대표는 경위서를 쓰게 하고 연봉을 40% 삭감했다. C 씨가 하던 보직을 변경해 아르바이트가 하는 일을 시켰다. 대표는 스타트업이라서 근로기준법을 위반해도 된다는 식으로 이야기했으며, C 씨는 불안감과 우울감이 심하고 구토 등의 증상으로 정신과 진료를 받았다. (2021년 4월)