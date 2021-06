‘보조금 허위 청구’, 로컬푸드 매장 관련 양주시의원 등 수사 확대 사회 입력 2021.06.23 (18:00)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

허위 서류를 작성해 억대 보조금을 타낸 경기 양주의 한 로컬푸드 매장 사건과 관련해 경찰이 지역 시의원과 공무원을 상대로 수사를 확대하고 있습니다.



경기 양주경찰서는 오늘(23일) 양주시의회 A 시의원의 사무실과 전 양주시 농업기술센터 소장 B 씨의 차량 등에 대해 압수수색을 진행해 휴대전화와 PC 등에 저장된 자료 등을 확보했다고 밝혔습니다.



경찰은 자기자본금 자격이 안 되는데도 허위로 서류를 작성해 로컬푸드 매장을 운영하며 2억여 원의 보조금 타낸 혐의로 50대 운영자 C 씨에 대해 수사를 벌여왔습니다.



이 과정에서 C 씨와의 유착관계 정황을 파악하고 A 시의원에 대해 수사에 착수한 것으로 알려졌습니다. 또 보조금 관리, 감독을 소홀히 한 혐의로 B 씨에 대해서도 수사를 진행하고 있습니다.



C 씨는 수사가 시작되자 도주했다가 지난달 17일 전남 해남의 한 양식장 건물에서 검거됐고, 구속돼 수사를 받고 있습니다.



경찰 조사 결과 로컬푸드 매장 운영 자격이 안 되는 C 씨는 지인인 D 씨와 함께 매장을 운영하며 허위 서류를 작성하는 수법으로 보조금을 부당하게 타온 것으로 드러났습니다.



검찰은 C 씨와 D 씨를 지방재정법 위반 혐의 등으로 기소했습니다.

‘보조금 허위 청구’, 로컬푸드 매장 관련 양주시의원 등 수사 확대

입력 2021-06-23 18:00:43 사회

허위 서류를 작성해 억대 보조금을 타낸 경기 양주의 한 로컬푸드 매장 사건과 관련해 경찰이 지역 시의원과 공무원을 상대로 수사를 확대하고 있습니다.



경기 양주경찰서는 오늘(23일) 양주시의회 A 시의원의 사무실과 전 양주시 농업기술센터 소장 B 씨의 차량 등에 대해 압수수색을 진행해 휴대전화와 PC 등에 저장된 자료 등을 확보했다고 밝혔습니다.



경찰은 자기자본금 자격이 안 되는데도 허위로 서류를 작성해 로컬푸드 매장을 운영하며 2억여 원의 보조금 타낸 혐의로 50대 운영자 C 씨에 대해 수사를 벌여왔습니다.



이 과정에서 C 씨와의 유착관계 정황을 파악하고 A 시의원에 대해 수사에 착수한 것으로 알려졌습니다. 또 보조금 관리, 감독을 소홀히 한 혐의로 B 씨에 대해서도 수사를 진행하고 있습니다.



C 씨는 수사가 시작되자 도주했다가 지난달 17일 전남 해남의 한 양식장 건물에서 검거됐고, 구속돼 수사를 받고 있습니다.



경찰 조사 결과 로컬푸드 매장 운영 자격이 안 되는 C 씨는 지인인 D 씨와 함께 매장을 운영하며 허위 서류를 작성하는 수법으로 보조금을 부당하게 타온 것으로 드러났습니다.



검찰은 C 씨와 D 씨를 지방재정법 위반 혐의 등으로 기소했습니다.

기자 정보 윤나경 기자 bellenk@kbs.co.kr 윤나경 기자의 기사 모음