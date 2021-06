블랙핑크 ‘하우 유 라이크 댓’ MV, 9억뷰…통산 5번째 입력 2021.06.25 (09:52) 연합뉴스

YG엔터테인먼트는 지난 24일 소속 그룹 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 뮤직비디오가 유튜브에서 조회 수 9억 건을 돌파했다고 25일 밝혔다.



지난해 6월 공개된 지 약 1년 만으로 블랙핑크의 통산 다섯 번째 9억뷰 뮤직비디오다.



이 뮤직비디오는 공개 첫날 8천630만 뷰를 기록하며 당시 '24시간 내 최다 조회 유튜브 동영상'으로 기네스 기록에 등재된 바 있다.



유튜브 구독자 6천만여 명을 거느릴 만큼 넓은 팬층을 확보한 블랙핑크는 세계적 명품 브랜드의 뮤즈로도 활약하고 있다.



태국인 멤버 리사는 K팝 가수 최초로 불가리 글로벌 앰버서더로 발탁돼 전날 화보 '매그니피카'(Magnifica)를 공개했다.



한편 블랙핑크의 데뷔 5주년을 기념해 제작된 영화 '블랙핑크: 더 무비'는 오는 8월 4일 전국 CGV에서 개봉한다. 국내뿐만 아니라 전 세계 약 100개 국가에서도 선보일 예정이다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / YG엔터테인먼트 제공]

