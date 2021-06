장애 여고생 오물 뒤집어씌우고 집단 폭행…10대 2명 구속 사회 입력 2021.06.28 (21:49) 수정 2021.06.28 (21:55)

모텔에서 지적장애가 있는 여고생에게 오물을 뒤집어씌우고 집단 폭행한 10대 2명이 구속됐습니다.



인천지방법원 장기석 영장전담 판사는 오늘(28일) 공동상해·공동폭행·공동강요 등의 혐의를 받고 있는 17살 A 양과 B 양에 대해 "도주할 우려가 있다"라며 구속영장을 발부했습니다.



인천 삼산경찰서는 지난 16일 밤 9시쯤 인천시 부평구의 한 모텔에서 지적장애 3급인 16살 C 양을 집단 폭행해 얼굴 등을 크게 다치게 한 혐의로 A 양 등 3명에 대해 구속영장을 신청했습니다.



법원은 이 가운데 16살 D 군에 대해서는 증거를 인멸하거나 도주할 우려가 없다며 구속영장을 기각했습니다.



앞서 C 양의 어머니는 청와대 국민청원 게시판에 글을 올리고, 'A 양 등은 딸의 옷을 벗긴 채 때리며 린스, 샴푸, 바나나, 재떨이, 씹던 껌, 변기통 물을 머리에 붓고 동영상까지 촬영했다'며 가해자들의 엄벌을 촉구했습니다.



이어 '휴대전화에 위치 추적 애플리케이션이 설치되어 있어서 딸의 위치를 확인 할 수 있었다'며 '(C 양은) 한쪽 눈이 심하게 멍들고 부어 앞을 못 볼 정도였고, 코와 귀도 심히 부풀고 얼굴 한쪽도 붓고 멍들어 귀가 잘 안 들릴 정도'였다고 당시 상황을 설명했습니다.



앞서 경찰은 모텔에 함께 있던 또 다른 10대 2명을 공동상해 방조, 공동감금 등의 혐의로 불구속 입건했습니다.



가해자 중 일부는 경찰에서 "C 양이 험담을 하고 다닌다고 생각해서 때렸다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 이번 사건 이전에도 A 양 등이 C 양을 폭행한 적이 있는 것으로 보고 추가 조사를 하고 있습니다.



[사진 출처 : 게티이미지]

