BTS, 미국 ‘팰런쇼’ 출연…WHO 수장, 신곡 수화 표현에 감사 국제 입력 2021.07.15 (03:56)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

그룹 방탄소년단(BTS)이 14일 미국 인기 TV 토크쇼에 출연해 신곡 '퍼미션 투 댄스' 무대를 선보였습니다.



또 오프라인 공연을 빨리하고 싶다는 소망도 밝혔습니다.



BTS는 이날 미국 NBC 방송의 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에서 진행자 지미 팰런과 화상 인터뷰를 했습니다.



BTS가 이 프로그램에 출연하는 것은 약 열 달 만입니다.



팰런이 언제 다시 투어 공연을 할 생각인지, 또 투어를 하게 되면 느낌이 어떨지 질문한 뒤 스튜디오에선 환호성이 나왔습니다.



이에 RM은 "이게 바로 우리가 원하는 것이고 다시 투어를 하게 될 때의 느낌일 것"이라며 "'소리 질러'(make some noise)라고 다시 외치고 싶다"고 말했습니다.



빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서 7주 연속 1위를 차지한 곡 '버터'에 대해서도 이야기를 나눴습니다.



팰런이 "'버터'가 올여름의 노래(Song of the summer)가 될 것으로 예감한다"고 하자 진은 "무더운 여름을 강타할 엄청난 곡이라는 걸 노래를 듣는 순간 알게 됐다"고 맞장구를 쳤습니다.



RM은 신곡 '퍼미션 투 댄스'에 대해 "모든 이들의 심장을 뛰게 하고, 춤을 추게 만드는 곡"이라며 "우리 친구인 에드 시런의 선물"이라고 설명했습니다. 그는 "시런과 두 번째 프로젝트이지만 아직 직접 만나지는 못했다"고 덧붙였습니다.



세계적 싱어송라이터인 시런은 2019년 BTS 곡 '메이크 잇 라이트'(Make It Right)에 이어 이달 9일 발매된 '퍼미션 투 댄스' 작업에도 참여했습니다.



한편, 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장도 최근 BTS의 트위터를 리트윗하면서 감사의 글을 올렸습니다.



그는 자신의 트위터 계정에 "전 세계 15억 명의 사람들이 청각 손실로부터 영향을 받고 있다"며 "수화는 그들에게 삶에 즐거움을 줄 수 있는 음악을 계속 즐기도록 도울 수 있다"고 적었습니다.



'퍼미션 투 댄스'는 발매 이후 국내외 팬들의 호응을 얻으며 흥행 가도를 달리고 있습니다.



[사진 출처 : 빅히트 뮤직 제공]

BTS, 미국 ‘팰런쇼’ 출연…WHO 수장, 신곡 수화 표현에 감사

입력 2021-07-15 03:56:50 국제

그룹 방탄소년단(BTS)이 14일 미국 인기 TV 토크쇼에 출연해 신곡 '퍼미션 투 댄스' 무대를 선보였습니다.



또 오프라인 공연을 빨리하고 싶다는 소망도 밝혔습니다.



BTS는 이날 미국 NBC 방송의 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에서 진행자 지미 팰런과 화상 인터뷰를 했습니다.



BTS가 이 프로그램에 출연하는 것은 약 열 달 만입니다.



팰런이 언제 다시 투어 공연을 할 생각인지, 또 투어를 하게 되면 느낌이 어떨지 질문한 뒤 스튜디오에선 환호성이 나왔습니다.



이에 RM은 "이게 바로 우리가 원하는 것이고 다시 투어를 하게 될 때의 느낌일 것"이라며 "'소리 질러'(make some noise)라고 다시 외치고 싶다"고 말했습니다.



빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서 7주 연속 1위를 차지한 곡 '버터'에 대해서도 이야기를 나눴습니다.



팰런이 "'버터'가 올여름의 노래(Song of the summer)가 될 것으로 예감한다"고 하자 진은 "무더운 여름을 강타할 엄청난 곡이라는 걸 노래를 듣는 순간 알게 됐다"고 맞장구를 쳤습니다.



RM은 신곡 '퍼미션 투 댄스'에 대해 "모든 이들의 심장을 뛰게 하고, 춤을 추게 만드는 곡"이라며 "우리 친구인 에드 시런의 선물"이라고 설명했습니다. 그는 "시런과 두 번째 프로젝트이지만 아직 직접 만나지는 못했다"고 덧붙였습니다.



세계적 싱어송라이터인 시런은 2019년 BTS 곡 '메이크 잇 라이트'(Make It Right)에 이어 이달 9일 발매된 '퍼미션 투 댄스' 작업에도 참여했습니다.



한편, 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장도 최근 BTS의 트위터를 리트윗하면서 감사의 글을 올렸습니다.



그는 자신의 트위터 계정에 "전 세계 15억 명의 사람들이 청각 손실로부터 영향을 받고 있다"며 "수화는 그들에게 삶에 즐거움을 줄 수 있는 음악을 계속 즐기도록 도울 수 있다"고 적었습니다.



'퍼미션 투 댄스'는 발매 이후 국내외 팬들의 호응을 얻으며 흥행 가도를 달리고 있습니다.



[사진 출처 : 빅히트 뮤직 제공]

기자 정보 이효연 기자 belle@kbs.co.kr 이효연 기자의 기사 모음