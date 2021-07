초록뱀미디어, ‘굿웨이위드어스 희망기금’ 통해 50억 원 기부 문화 입력 2021.07.28 (15:25) 수정 2021.07.28 (15:38)

콘텐츠 제작사 초록뱀미디어가 지주사인 초록뱀컴퍼니와 우리들휴브레인, 최대주주 가족들과 공동 출연해 '굿웨이위드어스(Good way with us) 희망 기금'을 발족하고 서울사회복지공동모금회에 50억 원을 약정 기부했습니다.



이 기부금은 의료사업과 장학사업을 중심으로 사용될 예정이며, 초록뱀 계열사의 기부금을 기반으로 개인과 기업들로부터 추가 기부를 받아 사회공헌사업을 확대할 계획입니다.



특히 오늘(28일) 열린 기부금 전달식에서 초록뱀미디어와 계열사 초록뱀컴퍼니, 우리들휴브레인은 중견·중소기업 고액 기부자 모임인 '서울나눔명문기업' 21호, 22호, 23호에 각각 가입하며 서울사랑의열매를 통한 사회적 가치 창출 활동에 적극적으로 동참하겠다고 약속했습니다.



원영식 초록뱀미디어 회장은 "2012년부터 매년 30여 명의 학생에게 도움을 주던 준장학회의 기부사업을 확대하기 위해 초록뱀 관계사들이 공동으로 뜻을 모았다"면서 "앞으로도 초록뱀 관계사들은 기업의 사회적 책임을 다하고 지역사회의 어려움을 함께 극복하고자 꾸준히 기부에 동참하겠다"고 말했습니다.

초록뱀미디어, ‘굿웨이위드어스 희망기금’ 통해 50억 원 기부

입력 2021-07-28 15:25:44 수정 2021-07-28 15:38:20 문화

김석 기자