“대물림된 학대”…조카 살해로 끝난 비극

`욕조 물 학대`로 조카를 숨지게 한 혐의로 징역 30년형이 선고된 이모 A씨 `욕조 물 학대`로 조카를 숨지게 한 혐의로 징역 30년형이 선고된 이모 A씨

수원지방법원 수원지방법원

학대가 벌어진 A 씨 집 앞에 붙은 폴리스라인 학대가 벌어진 A 씨 집 앞에 붙은 폴리스라인

이른바 `욕조 물 학대`로 10살 조카를 숨지게 해 어제(13일) 징역 30년형을 선고받은 이모 A씨.A씨는 2019년 `군산 아내 살인 사건`으로 2심에서 무기징역을 선고받은 B 씨의 딸입니다.당시 숨진 아내는 B 씨와 재혼한 관계로 A 씨의 친어머니는 아니었습니다.A씨는 2019년 8월 청와대 국민청원 게시판에 '군산 아내 살인 사건 피의자 딸입니다. 저희 아버지의 살인을 밝혀 응당한 벌을 받게 도와주세요'라는 청원을 올리기도 했습니다.그러면서 당시 한 방송사 인터뷰에 출연해 "아버지로부터 지속적인 가정폭력에 시달렸다"고 밝히기도 했습니다.하지만 2년 만에 A 씨는 법정에서 고개를 숙인 채, 중형을 선고받는 신세가 됐습니다.수원지법 형사15부는 A 씨에 대한 양형 이유를 설명하면서 `대물림된 학대`에 대해서도 판단했습니다.재판부는 "설령 어린 시절 학대를 당한 경험이 있었다고 하더라도, 피해아동에게는 학대행위를 대물림하는 잘못을 저지르지는 말았어야 함을 스스로 잘 알았을 것"이라고 했습니다.이어 "그럼에도 피해 아동을 학대하는 외에 살인 범행을 주도하였고, 사망의 결과에 결정적인 행위 기여를 했으므로 책임의 정도가 더 무겁다"라고 판단했습니다.A 씨는 올해 2월 경기도 용인시 처인구의 아파트에서 조카를 3시간에 걸쳐 폭행하고, 손발을 묶은 뒤 머리를 물이 담긴 욕조에 여러 차례 강제로 넣었다가 빼는 등 학대해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.지난해 12월 말부터 조카가 숨지기 전까지 폭행을 비롯해 14차례에 걸쳐 학대했는데, 이 중에는 자신들이 키우는 개의 대변을 강제로 핥게 한 행위도 있었던 것으로 조사됐습니다.아이의 친모인 A 씨의 동생 C 씨는 언니의 처벌을 원하지 않는다며 법원에 합의서를 냈습니다.A 씨는 동생이 사정이 어렵다며 잠시 조카를 맡아달라고 부탁하자, 지난해 12월부터 경기도 용인의 자택에서 자신의 자녀들과 함께 조카를 맡아 키워왔습니다.A 씨는 직업이 무속인이었는데, "조카가 귀신에 들렸다"며 C 씨와 자주 대화를 했던 것으로 조사됐습니다.이에 C 씨는 귀신을 쫓는다는 속설이 있는 복숭아 나뭇가지를 사서 언니에게 전달하기도 했습니다.복숭아 나뭇가지는 조카를 때리는 범행 도구로 이용되기도 했는데, 검찰은 친모 C 씨를 아동학대 방조와 유기·방임 혐의로 재판에 넘긴 상태입니다.재판부는 A 씨에 대한 선고를 내리면서 "피해 아동이 장기간 학대 행위에 방치 돼 보호되지 못한 사정을 고려할 때 이와 같은 처벌 불원 의사는 양형에 참작할 요소로 평가할 수 없다"고 설명했습니다.한국보건사회연구원의 ‘생애주기별 학대 경험의 상호관계성 연구’(2019년)를 보면 가정폭력 가해 경험이 있는 2,153명 중 52.8%가 아동기와 성인기 때 모두 피해를 경험했던 것으로 나타났습니다.36.7%는 아동기에 학대 등 피해를 겪었고, 생애 과정을 통틀어 피해 경험이 없는데도 가정폭력을 저지른 경우는 9.1%에 불과했습니다.어쩌면 A 씨의 아버지에서 시작된 `폭력의 역사`는 예견된 것이었는 지도 모르겠습니다.A 씨는 한 방송사 인터뷰에 나와 "과거 아버지로부터 폭행을 당했을 때 경찰에 신고했지만 아무런 조치도 받지 못했다"라고 주장하기도 했습니다.조카 학대 범행을 저지르기 전, A 씨에게 심리적 상처와 트라우마를 치료할 수 있는 기회가 주어졌으면 어땠을까요.A 씨 가족에게 일어났던 `학대 대물림`이 다른 어떤 가정에서 또 반복되지 않기를 바랄 뿐입니다.