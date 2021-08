이슈 탈레반 ‘아프간 점령’ 주아프간 러시아 대사 “아프간에 IS 대원 4천명 은신 중” 국제 입력 2021.08.26 (11:03) 수정 2021.08.26 (11:30)

아프가니스탄에서 활동 중인 극단주의 무장단체 이슬람국가(IS) 대원이 4천 명에 달한다고 아프간 주재 러시아 대사가 밝혔습니다.



러시아 언론은 현지시간 25일 주(駐)아프간 러시아 대사가 “현재 아프간에는 IS 테러범 4천여 명이 활동 중”이라며 “이들은 탈레반을 피해 은신하고 있다”고 말했다고 보도했습니다.



IS 아프간 지부는 2014년부터 아프간 지역에서 운영되고 있으며, 이들은 탈레반과 긴장 관계에 있는 것으로 알려졌습니다.



러시아 대사는 “IS 테러리스트들이 숨어 있기 때문에 탈레반과 충돌이 없다”면서 “IS의 수가 적어 탈레반과 정면충돌 시 결과가 명백하기 때문에 그들이 숨어 지내는 것”이라고 설명했습니다.



지난 15일 탈레반이 아프간을 장악한 이후 카불 공항에 탈출 행렬이 이어지는 가운데 미 정보당국은 공항과 주변 지역에서 탈레반 외에 IS 등 다른 무장단체의 테러 위협 가능성을 우려하고 있습니다.



IS와 탈레반 모두 이슬람 수니파 계열이지만 IS는 시아파를 배교자로 삼아 처단하지 않는다는 이유로 그간 탈레반과 종종 대립해왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

입력 2021-08-26 11:03:15 수정 2021-08-26 11:30:45 국제

[사진 출처 : 연합뉴스]

