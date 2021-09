지난해 금융회사 임직원 줄었지만 IT 인력은 3.9% 증가 경제 입력 2021.09.07 (06:01) 수정 2021.09.07 (06:01)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

지난해 은행 등 금융회사의 임직원은 감소했지만, IT 인력은 오히려 증가한 것으로 나타났습니다.



금융정보화추진협의회가 오늘(7일) 발간한 「2020년도 금융정보화 추진 현황」을 보면 지난해 말 기준 국내 은행과 보험사, 카드사, 금융투자업자 등 150개 금융회사의 IT 인력은 총 1만 265명으로 1년 전보다 3.9% 증가했습니다.



지난해 금융회사 전체 임직원은 22만 5,721명으로, 1년 전보다 3천여 명 (1.3%) 감소한 가운데 IT 인력 비중은 오히려 늘어난 겁니다.



특히 정보보호인력이 2019년 2.7%에서 지난해 5.8%로 크게 증가했습니다.



이처럼 최근 금융기관이 IT 인력을 늘리는 건 인터넷뱅킹 등 주요 전자금융서비스 이용이 크게 늘고 있기 때문입니다.



실제 지난해 국내은행(수출입은행 제외)과 우체국 금융의 인터넷뱅킹과 모바일뱅킹 이용건수는 하루 평균 1,378만 건으로 1년 전보다 13.2% 늘었고, 이용금액도 58조 8,011억 원으로 20.7% 증가했습니다.



증권사 모바일트레이딩 이용 건수도 크게 늘어 지난해 하루 평균 1억 1,626만 건 거래되며 전년 대비 44.8% 늘었고, 이용 금액은 26조 6,581억 원으로 219.6% 증가했습니다.



[사진 출처 : 게티이미지]

지난해 금융회사 임직원 줄었지만 IT 인력은 3.9% 증가

입력 2021-09-07 06:01:25 수정 2021-09-07 06:01:45 경제

지난해 은행 등 금융회사의 임직원은 감소했지만, IT 인력은 오히려 증가한 것으로 나타났습니다.



금융정보화추진협의회가 오늘(7일) 발간한 「2020년도 금융정보화 추진 현황」을 보면 지난해 말 기준 국내 은행과 보험사, 카드사, 금융투자업자 등 150개 금융회사의 IT 인력은 총 1만 265명으로 1년 전보다 3.9% 증가했습니다.



지난해 금융회사 전체 임직원은 22만 5,721명으로, 1년 전보다 3천여 명 (1.3%) 감소한 가운데 IT 인력 비중은 오히려 늘어난 겁니다.



특히 정보보호인력이 2019년 2.7%에서 지난해 5.8%로 크게 증가했습니다.



이처럼 최근 금융기관이 IT 인력을 늘리는 건 인터넷뱅킹 등 주요 전자금융서비스 이용이 크게 늘고 있기 때문입니다.



실제 지난해 국내은행(수출입은행 제외)과 우체국 금융의 인터넷뱅킹과 모바일뱅킹 이용건수는 하루 평균 1,378만 건으로 1년 전보다 13.2% 늘었고, 이용금액도 58조 8,011억 원으로 20.7% 증가했습니다.



증권사 모바일트레이딩 이용 건수도 크게 늘어 지난해 하루 평균 1억 1,626만 건 거래되며 전년 대비 44.8% 늘었고, 이용 금액은 26조 6,581억 원으로 219.6% 증가했습니다.



[사진 출처 : 게티이미지]

기자 정보 조정인 기자 rower@kbs.co.kr 조정인 기자의 기사 모음