'페이크 러브' MV도 10억 뷰 고지…BTS 통산 5번째 기록 입력 2021.09.08 (17:52) 연합뉴스

그룹 방탄소년단(BTS)의 '페이크 러브'(FAKE LOVE) 뮤직비디오가 유튜브 10억 뷰 고지를 밟았다.



소속사 빅히트뮤직은 '페이크 러브' 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 8일 오전 8시 39분께 10억 회를 넘어섰다고 밝혔다.



'페이크 러브'는 BTS의 다섯 번째 10억 뷰 뮤직비디오다. 'DNA'와 '작은 것들을 위한 시'가 13억 뷰, '다이너마이트'가 12억 뷰를 넘었고 '마이크 드롭'(MIC Drop) 리믹스는 지난 7월 10억 뷰를 돌파했다.



'페이크 러브'는 BTS가 지난 2018년 5월 발매한 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 'Tear')의 타이틀곡이다.



BTS는 이 앨범을 통해 한국 가수 최초로 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위에 오르며 정상급 팝스타로의 도약을 알렸다.



뮤직비디오는 '거짓된 사랑'을 깨닫고 이별을 고하는 소년들을 어두운 분위기의 감각적 영상, 강렬한 퍼포먼스로 표현해 팬들에게 많은 사랑을 받았다.



BTS 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7) 타이틀곡 '온'(ON)의 퍼포먼스를 담은 '키네틱 매니페스토 필름'도 같은 날 유튜브 4억 뷰를 돌파했다.



이 영상은 멤버들이 댄서, 행진 악대와 함께 안무를 선보이는 모습에 집중한 것이 특징이다. 동적인(kinetic) 신체 언어로 선언(manifesto)하듯 노래의 메시지를 전달한다.



BTS는 두 영상을 포함해 1억 뷰 이상 영상을 총 34편 보유하고 있다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 빅히트뮤직 제공]

