대통령 특사 된 BTS “UN서 코로나 시대의 청춘을 이야기할래요”

내일의 해가 뜨기 전 새벽이 가장 어둡습니다.

"But the stars shine brightest when the night is darkest."



삶은 계속될 것입니다. 우리 함께 살아냅시다.

"Life goes on. Let's live on!"



- 2020년 9월 23일 UN 보건안보우호국 그룹 영상 속 BTS 연설 중