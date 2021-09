정의용 “한일 과거사, 대화로 다룰 수 있어…오커스, 지역안정에 기여하길”

(질문) 중국이 최근 몇 년 동안 더욱 공세적이 되고 있다고 느끼나요?

(답변) 글쎄요, 나는 그건 당연하다고 생각합니다(I think it is natural). 중국은 경제적으로 더욱 강력해지고 있기 때문입니다. 20년 전의 중국이 아니고, 그래서 중국은 그들이 가진 것을 외교 정책에 반영하기를 원하는데, 그저 당연한 거죠. 그것을 우리가 공세적이라고 불러야 할지 말아야할지 모르겠습니다, 중국은 국제사회의 다른 구성원들이 그들의 목소리를 들어 주기를 원하고, 우리는

그들이 말하고자 하는 것을 듣고자 노력해야 합니다.