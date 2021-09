미, ‘예산안·인프라 법안’ 통과 난항…연방 ‘셧다운’ 우려 뉴스광장 1부 입력 2021.09.27 (06:34) 수정 2021.09.27 (06:41)

[앵커]



미국의 바이든 대통령이 아프가니스탄 철군 이후 정치적으로 곤욕을 치른 가운데 경제에서도 난항을 겪고 있습니다.



경기부양을 위해 추진해 온 인프라 법안 등 내년도 예산안 통과 시한이 목전에 이르렀지만 미 의회에선 교착 상탭니다.



워싱턴에서 김양순 특파원입니다.



[리포트]



바이든 미 대통령이 야심차게 밀어부쳤던 경제 관련 예산안들마다 제동이 걸리고 있습니다.



1조 2천억 달러 규모의 인프라 법안과 3조 5천억 달러의 사회복지 예산 등 내년도 예산안 통과를 두고 민주당과 공화당이 팽팽히 맞서고 있기 때문입니다.



미국의 회계기준이 9월 30일로 끝나는 만큼 내년도 예산안이 당장 30일까지 통과되지 못하면 미 연방정부 업무는 일시 정지됩니다.



[낸시 펠로시/미국 하원의장/민주당 : "You cannot choose the date. You have to go when you have the votes in a reasonable time, and we will.”]



여기에는 코로나 이후 잇단 경기부양책으로 나라빚이 늘어난 터라, 법으로 정해진 미국의 국가부채 규모 28조 7천8백 억 달러를 상향 조정하는 것도 포함됩니다.



민주당은 부채 한도 상향조정과 인프라 법안의 일괄 타결을, 공화당은 부채 한도 상향조정만 먼저 처리할 것을 주장하며 맞서고 있습니다.



[팻 투미/미국 상원의원/공화당 : "만약 민주당이 연방정부 업무가 계속 운영되길 바라면서 부채한도 상향이나 유예안과 예산안의 일괄 타결을 주장한다면 저는 절대로 투표하지 않을 겁니다."]



[프라밀라 자야팔/미국 하원의원/민주당 : "우리는 육아 수당이 간절히 필요한 여성들을 버리지 않을 겁니다. 우리는 또 기후 변화와 그에 따른 시급한 행동을 위한 요구도 버리지 않을 겁니다."]



부채 상향조정안이 통과되지 않을 경우 미국은 역사상 처음으로 채무불이행, 디폴트 사태에 직면하게 됩니다.



백악관은 일단 오는 30일까지 의회에서 임시 예산안이 통과되지 못할 것에 대비해 셧다운 대응책 마련에 나섰습니다.



워싱턴에서 KBS 뉴스 김양순입니다.



영상편집:서삼현/자료조사:권나영

