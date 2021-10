BTS-콜드플레이 ‘마이 유니버스’, 영국 오피셜 싱글차트 3위 입력 2021.10.02 (08:40) 수정 2021.10.02 (08:50) 연합뉴스

그룹 방탄소년단(BTS)과 밴드 콜드플레이의 협업곡이 세계 양대 팝 차트 중 하나로 꼽히는 영국 오피셜 싱글 차트에서 3위를 차지했다.



오피셜 차트는 1일(현지시간) BTS와 콜드플레이가 함께 부른 '마이 유니버스'(My Universe)가 최신 싱글 차트에서 3위에 올랐다고 공식 홈페이지를 통해 밝혔다.



1위는 에드 시런 '시버스'(Shivers), 2위는 엘튼 존과 두아 리파의 '콜드 하트'(COLD HEART)였다.



BTS가 '마이 유니버스'로 오피셜 싱글 차트에서 기록한 3위는 앞서 '다이너마이트'와 '버터'로 세운 이들의 역대 최고기록과 같다.



두 곡이 전체 가사가 영어로 이뤄진 영어 곡인 것에 반해 '마이 유니버스'에는 한국어 가사가 상당 부분 포함됐다.



이번 협업은 BTS의 제안으로 시작됐지만, 한국어 가사를 넣자고 제안한 것은 콜드플레이인 것으로 전해졌다. 한국어 가사는 리더 RM을 비롯해 슈가, 제이홉 등 BTS 멤버들이 직접 썼다.



영국의 음악 순위 제공업체 '오피셜 차트 컴퍼니'가 매주 집계해 발표하는 오피셜 차트는 미국 빌보드와 함께 팝 시장을 대표하는 차트로 꼽힌다.



오피셜 차트의 싱글 차트는 스트리밍과 음원·음반 판매량 등을 토대로 영국에서 가장 인기 있는 곡의 순위를 매긴다.



오피셜 차트에 따르면 지난달 24일 발매된 '마이 유니버스'는 1주간 디지털 다운로드와 CD로 총 2만7천건 상당의 판매고를 올렸다.



이 가운데 다운로드가 2만1천400건으로, 올해 나온 곡을 통틀어 가장 많이 다운로드됐다.



이에 따라 세부 차트인 '오피셜 싱글 다운로드' 차트를 비롯해 '오피셜 싱글 세일즈', '오피셜 피지컬 싱글' 차트에서 모두 정상을 차지했다.



이같이 높은 판매량을 바탕으로 콜드플레이는 2017년 '섬싱 저스트 라이크 디스'(SOMETHING JUST LIKE THIS) 이후 약 4년 반 만에 오피셜 싱글 차트 '톱 3'에 안착했다.



콜드플레이가 압도적 규모의 팬덤을 거느린 BTS와 만나면서 시너지 효과를 본 셈이다.



이들의 협업은 '설'로만 나돌던 때부터 이미 팬들과 대중 사이에 크게 화제가 됐다. 이후 협업곡 발표를 공식화하고 관련 콘텐츠를 공개하며 주목도를 높였다.



콜드플레이는 지난 4월 내한해 BTS와 만나 '우주적 사랑'에 대한 메시지를 담은 이 곡을 완성했다. 지난달에는 미국 뉴욕에서 열린 유엔 총회에 대통령 특사 자격으로 참석한 BTS와 재회한 모습을 소셜미디어에 올리기도 했다.

