[앵커]



탈레반이 아프가니스탄 카불에서 IS-K의 은신처를 습격해 완전히 파괴했다고 밝혔습니다.



지난 3일 있었던 모스크 폭탄 공격 몇 시간 뒤에 발생한 일로, 탈레반이 카불에서 IS 소탕작전을 펼친 건 지난 8월 미군 철수 이후 처음입니다.



두바이에서 우수경 특파원입니다.



[리포트]



건물이 무너져 잔해만 남았습니다.



건물 벽에는 총탄 흔적이 가득합니다.



탈레반은 IS-호라산(IS-K)의 카불 은신처를 습격했다고 밝혔습니다.



자비훌라 무자히드 탈레반 대변인은 SNS를 통해 "성공적인 작전의 결과로 IS 은신처가 완전히 파괴됐다"고 말했습니다.



또 "내부에 있던 IS 조직원은 모두 사살됐다"고 덧붙였지만 정확히 몇 명인지는 밝히지 않았습니다.



탈레반이 수도 카불에서 IS-호라산에 대한 작전을 펼친 건 지난 8월 미군이 철수한 이후 처음입니다.



근처 주민들은 전투가 여러 시간동안 이어졌다고 전했습니다.



[목격자 : "충돌은 수시간 계속됐습니다. 세 시간 정도의 충돌은 매우 심했고, 강한 폭발도 있었습니다."]



탈레반의 작전은 그제 카불의 한 모스크에서 발생했던 폭탄 공격 몇 시간 뒤 진행됐습니다.



모스크 폭탄 공격은 무자히드 대변인의 어머니를 위한 추도식이 열리던 에이드가 모스크 입구에서 발생했습니다.



이 공격으로 최소 5명의 민간인이 숨진 것으로 알려졌는데, 사상자는 더 많을 것으로 추정되고 있습니다.



아직 배후는 드러나지 않았지만, IS-호라산의 소행일 가능성이 강하게 제기되고 있습니다.



탈레반에 대해 온건하다고 비난하며 각을 세워 왔던 IS-호라산은 지난 8월에도 카불 국제공항에서 180여 명이 숨진 폭탄 테러를 감행한 바 있습니다.



두바이에서 KBS 뉴스 우수경입니다.



영상편집:김신형/그래픽:김지훈

탈레반, IS-K 은신처 습격…“완전히 파괴”

입력 2021-10-05 06:25:41 수정 2021-10-05 06:38:55 뉴스광장 1부

