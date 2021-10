이슈 ‘코로나19’ 팬데믹 WHO 관계자 “러 스푸트니크 V 백신 WHO 승인 연내 될 수도” 국제 입력 2021.10.12 (19:28) 수정 2021.10.12 (19:51)

세계보건기구(WHO)가 올해 안에 러시아의 코로나19 백신인 ‘스푸트니크 V’에 대한 긴급사용을 승인할 가능성이 있다고 WHO 관계자가 밝혔습니다.



WHO 선임 연구원 수미야 스바미나탄은 오늘(12일) 러시아 리아노보스티 통신과의 인터뷰에서 “백신 승인에 필요한 문서들에 러시아와 WHO 양측이 조만간 서명할 것으로 보인다”며 “조만간 러시아 현지 실사가 이뤄지면, 평가 작업이 올해 안에 마무리될 가능성이 있다”고 전망했습니다.



앞서 WHO 측은 스푸트니크 V 백신에 대한 보고서 자료 등 필요한 문서가 부족해 평가작업이 잠정 중단됐다고 밝힌 바 있습니다.



러시아 현지 언론들은 WHO가 올해 중반 러시아 내 7개 스푸트니크 V 백신 생산 시설 중 4곳을 점검하고 그 가운데 1곳에 대해 문제를 제기했다고 전했습니다.



WHO 실사단은 러시아 남부 우랄지역 도시 우파에 있는 스푸트니크 V 생산 공장에서 환경보호와 폐기물 처리 규정과 관련된 위반 사실을 발견한 것으로 알려졌습니다.



러시아 산업통상부는 이 업체가 문제를 시정한 뒤 WHO 전문가들이 생산 시설에 대한 재점검을 벌일 예정이라고 밝혔습니다.



WHO는 또 러시아 측에 백신과 관련한 추가자료도 요청한 것으로 전해졌습니다.



러시아는 지난해 8월 세계 최초로 자체 개발한 스푸트니크 V 백신에 대한 승인 신청을 지난해 하반기 WHO에 제출했지만, 지금까지 승인은 떨어지지 않고 있습니다.



유럽연합(EU)의 의약품 평가·감독기구인 유럽의약품청(EMA)도 WHO와 보조를 맞추며 스푸트니크 V 백신을 승인하려는 조짐을 보이지 않고 있습니다.



스푸트니크 V는 통상적인 백신 개발 절차와 달리 3단계 임상시험(3상) 전에 1·2상 결과만으로 러시아 정부의 사용 승인을 받으면서, 한때 백신의 효능과 안전성을 둘러싸고 논란이 일었습니다.



그러다 지난 2월 세계적인 의학 학술지 ‘랜싯’에 이 백신의 예방 효과가 91.6%에 달한다는 3상 결과가 실리고, 승인 국가들이 70개까지 늘면서 백신에 대한 평가가 상당히 긍정적으로 바뀌었습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

