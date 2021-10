BTS 진 솔로곡 ‘에피파니’ 뮤직비디오 유튜브 1억뷰 돌파 입력 2021.10.15 (09:50) 연합뉴스

그룹 방탄소년단(BTS)의 곡 ‘에피파니’(Epiphany) 뮤직비디오가 유튜브에서 1억 뷰를 돌파하며 또 한 번 기록을 세웠다.



15일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 ‘에피파니’ 뮤직비디오는 전날 오전 11시 43분께 유튜브 조회 수가 1억 건을 넘어섰다.



이 곡은 2018년 8월 발매된 리패키지 앨범 ‘러브 유어셀프 결 앤서’(LOVE YOURSELF 結 Answer)에 수록된 멤버 진의 솔로곡이다. 무덤덤하면서도 호소력 있는 보컬이 인상적이라는 평가를 받는다.



뮤직비디오는 시간과 공간을 넘나드는 진의 여러 모습을 담아냈다.



이번 기록으로 BTS의 억 단위 조회 수 뮤직비디오는 35편으로 늘었다.



앞서 ‘DNA’, ‘작은 것들을 위한 시’(Boy With Luv)는 각각 유튜브 조회 수가 13억 건을 넘었고 ‘퍼미션 투 댄스’(Permission to Dance)의 경우 지난 7월 뮤직비디오 공개 52시간 만에 1억 뷰를 돌파했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

