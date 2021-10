돌아온 씨엘…첫 솔로 정규앨범 ‘알파’ 오늘 공개 입력 2021.10.20 (12:07) 연합뉴스

그룹 투애니원(2NE1) 출신 가수 씨엘(CL)이 자신만의 목소리를 담아낸 첫 솔로 정규 앨범으로 팬들 앞에 선다.



20일 레이블 베리체리에 따르면 씨엘은 이날 오후 1시 정규앨범 '알파'(ALPHA)를 공개한다.



지난해 앨범의 완성도를 높이기 위해 발매를 연기한다고 밝힌 지 약 1년 만이다.



이번 앨범 '알파'는 걸그룹 리더로서, 솔로 아티스트로서 독보적인 존재감을 뽐내며 늘 당당했던 씨엘의 모습을 담았다.



2019년 발표한 프로젝트 앨범 '사랑의 이름으로'(In The Name Of Love)가 개인 이채린의 감정, 생각을 표현했다면 이번 앨범에서는 씨엘의 캐릭터, 상징성을 음악으로 풀어내고자 했다.



씨엘은 이번 앨범의 전곡 작사·작곡에 참여했으며 피처링 없이 자신만의 목소리로 앨범을 채웠다. 앨범에는 최근 공개한 '스파이시'(SPICY), '러버 라이크 미'(Lover Like Me) 등을 포함해 11곡이 수록됐다.



'스파이시'는 대배우 존 말코비치가 내레이션으로 참여해 화제가 되기도 했다. '스파이시'가 래퍼로서 씨엘의 매력을 극대화했다면 '러버 라이크 미'는 파워풀한 보컬을 부각해 주목받았다.



소속사 측은 "새로운 트렌드를 이끌면서 다양한 색깔을 가진 작가들이 함께해 그야말로 경계가 없는 글로벌한 음반으로 탄생했다"며 "씨엘이라는 상징적인 아이콘에 대한 새로운 청사진을 그려낸 앨범"이라고 소개했다.



씨엘은 이날 전 세계 음원 사이트를 통해 앨범을 공개한 뒤 22일부터 본격적인 활동에 나설 예정이다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 베리체리 제공]

