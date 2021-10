[시사기획 창] 정말입니까?…46조 원

사례 셋, 3자녀 아버지: 자영업자이자 소상공인이라 할 수 있는 C 씨, 자녀가 셋이다. 다자녀 가정이지만 일상에서 체감하는 저출산 혜택은 거의 없다. 아이들이 7살이 넘어서 7세 미만에게 지급하는 아동수당 지원 대상이 아니다. 자영업자이기에 육아휴직 대상도 아니다. 그런 C 씨에게도 평소에 체감하는 다자녀 혜택이 없는 것은 아니다. 전기와 수도, 가스 요금 할인이 있기 때문이다. 하지만 모두 해서 절약되는 금액이 월 2만 원이 채 되지 않는다. C 씨가 자문한다. '할인제도가 고맙기는 하지만 이런 게 다자녀 가정에 대한 혜택은 아니지 않을까'