병가 내고 스페인 여행 간 공무원…저녁 비행기 타러 ‘무단 퇴근’도

대전 동구청. 대전 동구청.

"병가를 내고 해외여행 다녀오고, 근무시간 중에 해외여행을 떠나고, 심지어 육아휴직 중에 자녀 떼놓고 해외여행 다녀오고. "



일반 직장인이라면 상상도 하지 못할 일을 한 이들은 '대전광역시 동구 소속 공무원'들입니다.최근 대전시 종합감사에서 이처럼 복무규정을 위반한 채 해외여행을 떠난 대전시 동구 소속 공무원이 16명이나 적발됐습니다.공직기강 해이가 도를 넘은 건데, 이들 대부분이 징계조차 받지 않거나 징계를 받더라도 가장 낮은 수준의 '견책'이나 '불문'에 그쳤습니다.대전 동구 OO과 소속 공무원 A 씨. 지난 2019년 6월, 단 1회의 병원 진료만으로 '상세 불명의 신체형 장애 및 불안 장애 병명'의 진단서로 20일의 병가를 받았습니다.그런데 최근 대전시 감사위원회 종합감사에서 A 씨가 병가 기간에 10일 동안 친구와 함께 스페인으로 해외여행을 다녀온 사실이 뒤늦게 드러났습니다.감사 과정에서 A 씨는 "병가를 얻고 휴식을 취하다 연락된 친구와 갑자기 스페인 국외여행을 떠났다"고 진술했습니다. 그런데 감사반이 A 씨의 항공권을 조사해봤더니 병가보다 두 달 앞서 항공권을 예약한 점을 확인했습니다.대전시 감사위원회는 공무원 A 씨가 거짓 진술까지 했으며, 여행 중 별도의 병원진료나 치료도 받지 않았고, 또 이로 인해 공무원 보수 44만 4,680원을 부당 수령해 공직기강을 저해했다고 결론 냈습니다.또 다른 동구 공무원 B 씨는 2018년 4월 말레이시아의 유명 관광지 코타키나발루로 여행을 떠났습니다.B 씨의 출국 시간은 저녁 7시 10분. 대전에서 공항까지 거리를 비롯해 출국 수속 시간까지 고려하면 휴가나 '반 차'를 내고 갔어야 했습니다. 그런데 B 씨는 부서장 승인은커녕 근무상황부에도 적지 않은 채 오후 2시 무단으로 퇴근했습니다.정시퇴근 시간인 오후 6시보다 4시간 먼저 퇴근해놓고 근무는 정상으로 한 것처럼 속인 겁니다.심지어 B 씨가 무단 퇴근한 것이 이번 한 번뿐이 아닙니다.코타키나발루에서 귀국할 때도 오전 근무 시간을 통째로 지각했고, 2019년 5월 베트남 다낭으로 여행을 떠날 때도 저녁 비행기를 타기 위해 마찬가지로 오후 2시 무단 퇴근했습니다.이처럼 세 차례에 걸쳐 근무지를 '무단이탈'했지만, 모두 정상으로 근무했다고 인정받아 연차휴가 근로수당도 부당하게 받아냈습니다.또, 대전시 동구 공무원입니다. 공무원 C 씨는 2018년 5월 태국 '치앙마이 '로 해외여행을 떠납니다. C 씨는 인천공항에서 오후 6시 20분 출발하는 비행기 탑승권을 발권받았습니다. 그런데 C 씨의 근무기록에 남아있는 퇴근 시간은 오후 4시였습니다.불과 2시간 20분 만에 근무지인 대전 동구 가양도서관 에서 인천공항까지 198km를 이동한 뒤 1시간 이상 필요한 출국 수속에 따른 절차까지 마쳤다는 겁니다.이에 대해 대전시 감사위원회는 설사 공항에 도착했다 하더라도 주차장에서 건물까지 이동하고, 카운터 발권, 출국장 게이트 이동, 보안검색대 대기 심사, 출국심사, 탑승구 이동 등 절대 소요시간을 고려할 때 불가능한 일이라고 봤습니다.그뿐만 아니라 2019년 7월 필리핀으로 해외여행을 떠났을 땐 기상악화로 비행기가 늦게 출발해 2시간 30분이나 지각했지만, 휴가처리조차 하지 않았습니다.결국, C 씨도 마찬가지로 업무를 해야 할 근무시간에 해외여행을 떠나기 위해 근무지를 무단으로 이탈했다는 감사결과를 받아야 했습니다.대전시 동구 공무직 공무원 D 씨는 2019년 1월 공직에 입문했습니다. 공무원으로 입사한 지 채 1달이 되지 않은 상태라 유급휴가가 부여되지 않았고 당연히 휴가는 쓸 수 없었습니다.하지만 2019년 1월 31일부터 2월 3일까지 일본으로 해외여행을 떠나면서 '1월 31일 목요일'의 근무상황부에 휴가를 기재하지 않고 일을 한 것처럼 속입니다.그러면서 한 달간 만근한 것처럼 속여서 발생한 하루 치의 유급휴가를 2월 1일 금요일에 사용합니다.복무 규정상 1월 31일과 2월 1일 모두 사용할 수 없는 휴가였지만 D 씨는 업무담당자와 팀장의 도움을 받아 불가능한 일을 해냈고, 감사에 적발됐습니다.이번엔 육아휴직 공무원 사례입니다. 감사대상 기간인 2018년 10월부터 지난 5월까지 대전 동구에서 육아휴직을 사용한 공무원 10명이 '자녀를 동반하지 않은 채 해외여행'을 떠났다며 감사에 적발됐습니다.현행 지방공무원 인사분야 통합지침에서는 육아휴직의 목적 외 사용 규정을 두고 있습니다. 육아휴직의 취지에 맞도록 자녀를 돌보도록 한 겁니다.그런데 이들 공무원은 휴직대상 자녀를 동반하지 않은 채 해외여행 다녀오거나 해외에 체류한 사실이 뒤늦게 드러났습니다.해외여행을 떠나더라도 자녀와 동반했다면 위반사례에서 벗어날 수 있었겠지만, 이들 모두 자녀들은 인척이나 제3자에게 맡긴 채 해외여행을 즐겼고, 대전시 감사위원회 종합감사에 무더기로 적발됐습니다.대전시 감사위원회는 대전 동구 종합감사를 지난 7월 진행하고 당사자들의 해명을 받은 뒤 지난 9월 대전 동구에 결과를 통보합니다.해당 결과를 받은 동구는 적발된 공무원 16명 중 7명에게는 가장 낮은 수준인 '견책' 또는 '불문'의 징계를 내립니다. 사전에 정의된 ‘불문’은 ‘묻지 아니함’입니다. 공무원의 잘못을 묻지 않는다는 겁니다.심지어 나머지 9명은 징계조차 하지 않았습니다.다만 대전 동구는 전 직원을 대상으로 복무교육을 진행하고, 동구 감사실과 합동으로 부서별 복무점검을 하겠다고 밝혔습니다.공무원이 아니라 일반 직장인이 이랬다면 회사에서 어떤 처분이 내려졌을까요?