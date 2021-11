보아, 일본 데뷔 20주년 맞아 신곡 ‘마이 디어’ 5일 공개 입력 2021.11.04 (12:02) 연합뉴스

가수 보아가 일본 데뷔 20주년을 맞아 신곡을 발표한다.



4일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 보아는 오는 5일 0시께 한국, 일본 등 전 세계 각 음악 플랫폼을 통해 일본어로 부른 새 디지털 싱글 ‘마이 디어’(My Dear)를 공개한다.



신곡이 발표되는 날은 보아의 생일이라 더 뜻깊다고 소속사는 전했다.



‘마이 디어’는 따뜻한 분위기의 곡으로, 변함없이 곁에서 응원해준 팬들에 대한 감사의 메시지를 진솔하게 표현했다. ‘온리 원’(Only One), ‘발렌티’(Valenti) 등 보아의 히트곡을 연상케 하는 문구도 담겼다.



보아는 2001년 5월 첫 싱글 ‘아이디; 피스 비’(ID; Peace B)로 데뷔한 뒤 ‘아시아의 별’로 불리며 K팝의 해외 진출 ‘선구자’ 역할을 해왔다는 평가를 받는다.



그는 2002년 발표한 첫 정규 앨범 ‘리슨 투 마이 하트’(Listen to my heart)로 한국 가수로는 처음으로 일본 오리콘 차트 1위에 올랐고, 일본 내 음반 판매량이 1천만장을 돌파하는 등 큰 관심을 받았다.



보아는 일본 데뷔 20주년을 기념해 올해 신곡을 비롯한 다양한 음악을 팬들에게 선보일 계획이다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / SM엔터테인먼트 제공]

