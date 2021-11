BTS 콘서트 실황, 일본 오리콘 영상 차트 3개 부문 1위 입력 2021.11.04 (14:47) 연합뉴스

지난해 10월 열린 그룹 방탄소년단(BTS)의 온라인 콘서트 'BTS 맵 오브 더 솔 원'(BTS MAP OF THE SOUL ON:E) DVD가 일본 오리콘 주간 차트 정상에 올랐다.



4일 소속사 빅히트뮤직과 오리콘에 따르면 콘서트 실황을 담은 'BTS 맵 오브 더 솔 원' DVD는 8일 자 차트(10.25∼31 집계) '주간 DVD 랭킹' 부문에서 1위를 차지했다.



이 영상은 블루레이 디스크(Blu-ray Disk) 버전도 '블루레이 랭킹'과 '뮤직 DVD·블루레이 랭킹'에서 모두 1위를 기록해 총 3개 부문 정상에 올랐다.



지난 한 주간 해당 DVD와 블루레이 디스크는 각각 6만3천 장, 10만 장 팔린 것으로 집계됐다.



블루레이 디스크만 놓고 보면 발매 첫 주 기준으로 가장 많이 팔린 것이라고 소속사는 전했다.



소속사 측은 "지난 8월 발매한 'BTS 메모리즈 오브 2020'(BTS Memories of 2020) 블루레이 디스크에 이어 '블루레이 랭킹'에서 두 작품 연속 1위에 오르며 통산 여섯 작품째 정상을 차지했다"고 설명했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]

