[사건후] “노조 간부 해 임원 잘 알아”…취업 알선 돈 뜯은 대기업 직원

1991년부터 지방 소재 모 대기업(XX)에 근무해온 A씨는 2016년 12월 지인 B씨로부터 B씨의 아들을 자신이 근무하는 XX에 취업시켜 달라는 부탁을 받았다.그러자 A 씨는 B 씨에게 돈을 요구했다.는 것이었다.B 씨는 1,000만 원씩 두 차례, 모두 2,000만 원을 A 씨의 은행 계좌로 입금했다.그로부터 1년 뒤인 2017년 11월, A 씨는 지인으로부터 소개받은 C 씨의 집을 방문해서도 "XX에 근무하고 있는데, 2,500만 원을 주면 본사 상무에게 부탁해 아들을 XX 현장직으로 취업시켜 주겠다"고 말했다.C 씨는 그 날 당일, 아들의 취업을 부탁하며 A 씨에게 2,000만 원짜리 수표를 1장 건넸다. A씨는 두달 뒤에는 C씨에게 C씨의 조카 2명도 취업시켜주겠다고 말했다.그 날 바로, C 씨의 조카 1(당시 36살)에 대한 취업 알선비 명목으로 현금 2,000만 원이 A 씨에게 건네졌고, 이틀 뒤엔 C 씨의 조카 2(당시 25살)의 취업 알선비로 2,000만 원이 A 씨에게 이체됐다.이렇게 A 씨가 2016년부터 2018년 초까지 4명의 취업을 약속하면서 받은 돈은 무려 8천만 원.그렇다면 수천만 원씩 로비자금을 건넸던 이들은 실제로 취업에 성공했을까?누구도 취업하지 못했다.A 씨는 2019년 8월 XX 공장에서 또다른 D 씨와 E 씨를 상대로도 사기 행각을 벌였다. "내 친구에게 돈을 빌려주면 친구가 그 돈을 다른 사람에게 빌려주고 월 7%의 수익을 얻고 있다. 나에게 1,000만 원을 보내주면 친구에게 투자해서 수익을 받게 해주겠다"는 것이었다. 그리고 한 달여 만에 A 씨는 D 씨와 E 씨로부터 각각 세 차례에 걸쳐 2,810만 원씩, 모두 5,620만 원을 이체받았다.1991년부터 XX에서 근무해온 A 씨는 2020년 7월 중순 퇴직했다.청주지법 형사4단독(이호동 판사)은다만 "A 씨가 범행을 인정하고 피해자 일부와 합의한 점, 취업청탁 피해자들도 잘못된 방법으로 취업하려고 했던 점 등을 종합적으로 고려해 형을 정했다"고 밝혔다.