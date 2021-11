BTS, ‘아메리칸 뮤직 어워즈’ 무대서 ‘버터’ 공연 국제 입력 2021.11.09 (04:09) 수정 2021.11.09 (04:10)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

방탄소년단(BTS)이 미국 3대 음악 시상식 중 하나인 '아메리칸 뮤직 어워즈'(AMA) 무대에서 히트곡 '버터'(Butter)를 공연합니다.



AMA 주최 측은 8일(현지시간) BTS가 미국의 인기 여성 래퍼 메건 더 스탤리언과 함께 시상식 무대에서 '버터' 실황 공연에 나선다고 밝혔습니다.



AMA는 오는 21일 LA 마이크로소프트 시어터에서 열리며 ABC 방송을 통해 생중계됩니다.



BTS는 이번 시상식에서 대상 격인 '올해의 아티스트'(Artist Of The Year), '페이버릿 듀오 오어 그룹'(Favorite Duo or Group)에 이름을 올렸고, 빌보드 싱글 차트 정상을 차지한 '버터'로 '페이버릿 팝송'(Favorite Pop Song) 후보에도 지명됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 빅히트 엔터 제공]

BTS, ‘아메리칸 뮤직 어워즈’ 무대서 ‘버터’ 공연

입력 2021-11-09 04:09:53 수정 2021-11-09 04:10:47 국제

방탄소년단(BTS)이 미국 3대 음악 시상식 중 하나인 '아메리칸 뮤직 어워즈'(AMA) 무대에서 히트곡 '버터'(Butter)를 공연합니다.



AMA 주최 측은 8일(현지시간) BTS가 미국의 인기 여성 래퍼 메건 더 스탤리언과 함께 시상식 무대에서 '버터' 실황 공연에 나선다고 밝혔습니다.



AMA는 오는 21일 LA 마이크로소프트 시어터에서 열리며 ABC 방송을 통해 생중계됩니다.



BTS는 이번 시상식에서 대상 격인 '올해의 아티스트'(Artist Of The Year), '페이버릿 듀오 오어 그룹'(Favorite Duo or Group)에 이름을 올렸고, 빌보드 싱글 차트 정상을 차지한 '버터'로 '페이버릿 팝송'(Favorite Pop Song) 후보에도 지명됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 빅히트 엔터 제공]

기자 정보 변기성 기자 byun@kbs.co.kr 변기성 기자의 기사 모음