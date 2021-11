한국이 나랏빚 증가 1위? IMF의 진짜 경고는…

Global interest rates may rise sooner or more sharply than expected, increasing financing costs in most countries and increasing vulnerabilities in emerging and frontier markets (October 2021 Global Financial Stability Report). In many countries, fiscal buffers were not rebuilt after the global financial crisis and have now dwindled.



세계 금리는 곧, 예상보다 가파르게 오를지도 모르는데, 그러면 대부분 국가에서 돈을 빌리는 데 드는 비용이 오르고 신흥 시장에서는 취약성도 커지게 된다. 많은 나라에서 재정 완충지대는 세계 금융위기 이후 복구되지 않았고 지금은 오히려 더 줄어들었다.