트와이스 정규 3집 선주문 63만 장 돌파…자체 최고 기록 입력 2021.11.10 (10:17) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

걸그룹 트와이스가 12일 발표하는 정규 3집 '포뮬러 오브 러브(Formula of Love) : O+T=<3'의 선주문량이 63만장을 돌파했다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 10일 밝혔다.



이는 이들이 올해 6월 발표한 전작 '테스트 오브 러브'(Taste of Love)의 선주문량보다 13만장 이상 증가한 수치다.



'테이스트 오브 러브'는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 6위에 오르는 성과를 거둔 바 있다.



정규 3집 타이틀곡 '사이언티스트'(SCIENTIST)는 아리아나 그란데와 저스틴 비버 등 해외 유명 아티스트의 히트곡을 만든 프로듀서 토미 브라운, 영국 팝스타 앤 마리, 작곡가 심은지 등이 작업한 곡이다. 사랑은 복잡하지 않고 명료한 것이라는 메시지를 전한다.



트와이스는 12일 정오 컴백 기념 라이브를 진행하고, 다음 날인 13일 미국 유명 음악 프로그램 'MTV 프레시 아웃 라이브'(MTV Fresh Out Live)에 출연해 신곡 무대를 선보인다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

트와이스 정규 3집 선주문 63만 장 돌파…자체 최고 기록

입력 2021-11-10 10:17:03 연합뉴스

걸그룹 트와이스가 12일 발표하는 정규 3집 '포뮬러 오브 러브(Formula of Love) : O+T=<3'의 선주문량이 63만장을 돌파했다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 10일 밝혔다.



이는 이들이 올해 6월 발표한 전작 '테스트 오브 러브'(Taste of Love)의 선주문량보다 13만장 이상 증가한 수치다.



'테이스트 오브 러브'는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 6위에 오르는 성과를 거둔 바 있다.



정규 3집 타이틀곡 '사이언티스트'(SCIENTIST)는 아리아나 그란데와 저스틴 비버 등 해외 유명 아티스트의 히트곡을 만든 프로듀서 토미 브라운, 영국 팝스타 앤 마리, 작곡가 심은지 등이 작업한 곡이다. 사랑은 복잡하지 않고 명료한 것이라는 메시지를 전한다.



트와이스는 12일 정오 컴백 기념 라이브를 진행하고, 다음 날인 13일 미국 유명 음악 프로그램 'MTV 프레시 아웃 라이브'(MTV Fresh Out Live)에 출연해 신곡 무대를 선보인다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보