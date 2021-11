‘5살 아이 학대해 뇌 손상’ 친모 동거남에 징역 14년 구형 사회 입력 2021.11.10 (12:55) 수정 2021.11.10 (13:00)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

동거녀의 5살 아들을 학대해 뇌출혈로 중태에 빠트린 20대 남성에게 검찰이 징역 14년을 구형했습니다.



검찰은 오늘 인천지법에서 열린 결심 공판에서 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대 중상해 등 혐의로 기소한 28살 A 씨에게 징역 14년을 구형했습니다.



검찰은 또 아동복지법상 아동학대 등 혐의로 함께 기소한 A 씨의 동거녀이자 피해 아동의 친모인 28살 B 씨에게는 징역 3년을 구형했습니다.



검찰 관계자는 “A 씨는 별다른 이유 없이 반복해서 피해 아동을 학대했다”며 “죄질이 상당히 불량하다”고 말했습니다.



이어 “A 씨는 마지막 범행 때 피해 아동을 바닥에 집어 던져 뇌 손상을 일으켰다”며 “피해 아동이 아직 의식이 없는 상태이고 회복 가능성도 희박한 점 등을 고려했다”고 구형 이유를 밝혔습니다.



A 씨는 지난 6월 10일 오후 1시쯤 인천시 남동구 한 다세대주택에서 B 씨의 아들 5살 C 군을 때리는 등 학대해 머리를 심하게 다치게 한 혐의 등으로 구속 기소됐습니다.



당시 의식이 없던 C 군은 뇌출혈 증상을 보였고, 119구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨져 응급수술을 받았습니다.



앞서 A 씨는 지난 4월에도 울고 있던 C 군을 화장실로 끌고 가 세면대로 집어 던지는 등 모두 20여 차례 학대한 것으로 조사됐습니다.



친모 B 씨도 C 군을 휴대전화로 때리는 등 신체적으로 학대한 사실이 드러나 A 씨와 함께 구속 기소됐습니다.



B 씨의 가족은 지난 9월 법정에 증인으로 출석해 C 군이 사건 발생 후 3개월여가 지나도록 의식을 찾지 못한 혼수상태라고 전했습니다.

‘5살 아이 학대해 뇌 손상’ 친모 동거남에 징역 14년 구형

입력 2021-11-10 12:55:38 수정 2021-11-10 13:00:47 사회

동거녀의 5살 아들을 학대해 뇌출혈로 중태에 빠트린 20대 남성에게 검찰이 징역 14년을 구형했습니다.



검찰은 오늘 인천지법에서 열린 결심 공판에서 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대 중상해 등 혐의로 기소한 28살 A 씨에게 징역 14년을 구형했습니다.



검찰은 또 아동복지법상 아동학대 등 혐의로 함께 기소한 A 씨의 동거녀이자 피해 아동의 친모인 28살 B 씨에게는 징역 3년을 구형했습니다.



검찰 관계자는 “A 씨는 별다른 이유 없이 반복해서 피해 아동을 학대했다”며 “죄질이 상당히 불량하다”고 말했습니다.



이어 “A 씨는 마지막 범행 때 피해 아동을 바닥에 집어 던져 뇌 손상을 일으켰다”며 “피해 아동이 아직 의식이 없는 상태이고 회복 가능성도 희박한 점 등을 고려했다”고 구형 이유를 밝혔습니다.



A 씨는 지난 6월 10일 오후 1시쯤 인천시 남동구 한 다세대주택에서 B 씨의 아들 5살 C 군을 때리는 등 학대해 머리를 심하게 다치게 한 혐의 등으로 구속 기소됐습니다.



당시 의식이 없던 C 군은 뇌출혈 증상을 보였고, 119구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨져 응급수술을 받았습니다.



앞서 A 씨는 지난 4월에도 울고 있던 C 군을 화장실로 끌고 가 세면대로 집어 던지는 등 모두 20여 차례 학대한 것으로 조사됐습니다.



친모 B 씨도 C 군을 휴대전화로 때리는 등 신체적으로 학대한 사실이 드러나 A 씨와 함께 구속 기소됐습니다.



B 씨의 가족은 지난 9월 법정에 증인으로 출석해 C 군이 사건 발생 후 3개월여가 지나도록 의식을 찾지 못한 혼수상태라고 전했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색

▷ 전화 : 02-781-1234

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 뉴스홈페이지 : https://goo.gl/4bWbkG



기자 정보 신지원 기자 4you@kbs.co.kr 신지원 기자의 기사 모음