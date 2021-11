[사건후] “내 딸 때렸어?” 자전거 탄 초등생 쫓아가 차로 친 엄마…법원 판단은?

자신의 딸들을 때렸다는 말에 자전거를 탄 초등학생들을 뒤쫓아가 차로 들이받아 상해를 입히고 결국 재판에 넘겨진 40대 여성, 1심에서 징역 1년형을 받고 항소했는데요, 항소심 판결은 어땠을까요?

1킬로미터에서

B 군이 많이 다쳤는데도 A 씨가 구호행위를 하지 않아 (목격자가) 신고했는지 물었으나 A 씨가 대답하지 않고

"너 왜 도망을 갔니? 우리 애 왜 때렸니?"라며 B 군을 자꾸 다그쳤던 사실 등을 보면 원심의 판단은 정당하다>고 판단했습니다.

A 씨(42살)는 지난해 5월 경북 경주의 어린이집 원장 선생님과 면담을 마치고 밖으로 나온 뒤, 당시 5살과 3살 딸들이 울고 있는 모습을 보고는 깜짝 놀랐습니다. A 씨는 딸들로부터 B 군(8살)과 C 군(9살)이 때렸다는 말을 듣고 근처에 있던 B 군과 C 군을 불러세웠습니다.하지만 B 군과 C 군은 자전거를 타고 달아났고, A 씨는 주차해뒀던 차를 타고 쫓아갔습니다.A 씨는 인근 주차장과 공장 등으로 도망치던 B 군과 C 군 가까이 차량을 붙여 운전했습니다. 넘어진 C 군의 자전거를 타고 다시 도망가던 B 군이 골목길에서 우회전하자, A 씨는 뒤따라 우회전하며 그 자전거를 들이받았고 그대로 자전거를 밟고 지나가서야 멈춰섰습니다. B 군은 자전거가 쓰러지면서 도로로 넘어져 오른쪽 발목에 약 3주의 치료가 필요한 부상을 입었습니다.1심 재판부는고 판단했습니다.항소심 재판부는 사고 당시 목격자의 말에 따르면이어재판부는징역형의 집행을 유예한 이유를 설명했습니다.또한고 밝혔습니다.