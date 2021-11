블랙핑크 리사 ‘머니’ 퍼포먼스 비디오 유튜브 3억 뷰 입력 2021.11.29 (11:07) 연합뉴스

블랙핑크 리사가 발표한 솔로곡 '머니'(MONEY)의 안무 영상이 유튜브에서 3억 뷰를 달성했다.



29일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 '머니' 익스클루시브 퍼포먼스 비디오(Exclusive Performance Video)의 유튜브 조회 수는 이날 오전 4시 11분께 3억 회를 넘어섰다.



올해 9월 24일 영상이 공개된 지 66일 만이다.



K팝 가수의 안무 영상 기준으로 가장 빨리 3억 뷰를 달성한 것이라고 소속사는 전했다. 지금까지 3억 뷰를 달성한 최단 기록은 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 영상이 세운 76일이었다.



YG 측은 "뮤직비디오가 아닌 안무 영상이 억대 뷰의 앞자리 숫자를 단기간에 바꿔나가는 것은 드문 일"이라며 "방송 무대나 프로모션 활동이 많지 않았던 점을 고려하면 (팬들의) 뜨거운 사랑을 확인할 수 있다"고 자평했다.



'머니'는 리사의 솔로 앨범 '라리사'에 수록된 곡 중 하나로 중독적인 후렴구와 강렬한 힙합 사운드가 팬들의 관심을 끌었다.



특히 세계 양대 팝 차트로 꼽히는 영국 오피셜 싱글 '톱(top) 100'과 미국 빌보드의 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 각각 8주, 2주 연속 차트에 이름을 올리기도 했다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / YG엔터테인먼트 제공]

입력 2021-11-29 11:07:17 연합뉴스

