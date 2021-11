한국미디어경영학회, 2021 하반기 정기학술대회 내달 3일 개최 문화 입력 2021.11.30 (10:11) 수정 2021.11.30 (10:14)

'경계를 넘나드는 미디어 세상, 새로운 질서를 찾아서'를 주제로 한 한국미디어경영학회 하반기 정기학술대회가 다음 달 3일(금) 오후 1시부터 대한상공회의소에서 열립니다.



이번 학술대회는 국내외 경계, 산업 분야의 경계가 허물어지면서 빠르게 변화하는 미디어 생태계를 진단하고 이러한 변화에 걸맞은 새로운 질서와 규칙을 모색하는 자리입니다.



윤용필 skyTV 대표이사의 기조 강연 'Why size matters in the age of media transformation'을 시작으로, 디지털 트랜스포메이션(DT) 시대 기업 경쟁의 의미를 깊이 탐색하는 'DT시대 경쟁 재정의', 기업 생존의 필수요건인 혁신에 관해 논하는 'DT와 비즈니스 혁신', AI와 가상현실 등 신기술의 발전과 함께 변화하는 미디어 이용행태를 다루는 '미디어 이용과 전략의 뉴노멀', 미디어 기업의 OTT 사업 전략을 톺아보는 '국내·외 미디어 사업자의 OTT 전략', 그리고 디지털 플랫폼 규제의 방향성을 짚어보는 '플랫폼 규제의 최신 동향' 등 다채로운 세션을 통해 급변하는 미디어 생태계의 현재와 미래, 바람직한 사회적 대응 방안 등을 논의합니다.



오후 4시 40분부터는 최세정 고려대 교수의 사회로 라운드테이블 <국경을 넘나드는 콘텐츠 세상, 글로벌 콘텐츠 IP 전략의 현재와 미래>가 진행되며, 김범휴 실장(네이버웹툰), 김도현 국장(CJ ENM), 김정환 교수(부경대), 배진수 작가(웹툰 작가)가 토론자로 참여합니다.



라운드테이블은 K-콘텐츠 현장에 있는 업계 관계자와 학계 전문가가 함께하는 자리로, 글로벌 시장에서의 K-콘텐츠 주요 사례들을 공유하고 향후 K-콘텐츠가 글로벌 IP로 더욱 확장하기 위해 어떠한 노력과 지원이 필요한지 논의합니다.



이번 행사는 유튜브 채널(https://url.kr/q35anu)과 줌(ZOOM)을 통해 실시간으로 시청할 수 있습니다.

