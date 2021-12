[팩트체크K] ‘오미크론’, 시진핑 의식한 이름? WHO에 물어봤더니…

Two letters were skipped- Nu and Xi - because Nu is too easily confounded with “new” and Xi was not used because it is a common surname and WHO best practices for naming new diseases* (developed in conjunction with FAO and OIE back in 2015) suggest avoiding “causing offence to any cultural, social, national, regional, professional or ethnic groups”



누(Nu)와 크사이(Xi)두 단어들은 건너뛰었습니다-누(Nu)는 "새로운(new)"과 너무 쉽게 혼동되기 때문이고 크사이(Xi)는 흔한 성씨이기 때문에 사용하지 않았습니다. 새로운 질병 명명을 위한 WHO 모범 사례(2015년 유엔식량농업기구(FAO), 세계동물보건기구(OIE)와 함께 만든)는 "어떠한 문화적, 사회적, 국가적, 지역적, 직업적 혹은 민족적 집단에 대한 불쾌감 유발"을 피하도록 제안하고 있습니다.