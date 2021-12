정엽, 신곡 ‘투나잇’ 6일 발매…사계절 싱글 에디션 마무리 입력 2021.12.01 (16:36) 연합뉴스

그룹 브라운아이드소울의 정엽이 이달 6일 신곡 ‘투나잇’(Tonight)을 발표한다고 소속사 롱플레이뮤직이 1일 밝혔다.



이번 신곡은 정엽이 그간 공개해 온 사계절 싱글 에디션의 마지막이다.



앞서 정엽은 봄, 여름, 가을 계절의 감성을 담아 ‘왈츠 포 유’(Waltz For You), ‘드라이브’(DRIVE), ‘룩 앳 더 스카이’(Look at Sky) 등의 곡을 발표해왔다. 계절로 보면 이번 곡은 겨울에 해당한다.



소속사는 “곧 다가오는 크리스마스 시즌에 어울리는 따스하고 로맨틱한 분위기가 담겨있다”고 전했다.



2003년 브라운아이드소울의 리더로 데뷔한 정엽은 ‘낫싱 베터’(Nothing Better), ‘유 아 마이 레이디’(You Are My Lady), ‘잘지내’ 등 히트곡을 여럿 내며 솔로 가수로도 두각을 나타냈다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 롱플레이뮤직 제공]

