이슈 '코로나19' 팬데믹 WHO "백신, 오미크론 출현에도 중증 예방 효과 있을 수 있다" 국제 입력 2021.12.02 (02:13) 수정 2021.12.02 (02:23)

현재 접종 중인 코로나19 백신이 오미크론 변이에도 중증 예방에 효과가 있을 수 있다고 세계보건기구, WHO 수석 과학자가 밝혔습니다.



스푸트니크 통신은 현지시간 1일 WHO의 화상 언론 브리핑에서, 숨야 스와미나탄 WHO 수석 과학자는 아직 충분한 정보가 없다고 전제하면서도 "우리는 (현재의 코로나19) 백신이 다른 변이에 그랬듯이 중증을 예방할 수 있을 것으로 생각한다"고 말했습니다.



또, 마리아 판케르크호버 WHO 코로나19 기술팀장은 오미크론 변이의 전염성에 대해 수일 내로 더 많은 정보를 얻을 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔습니다.



이는 WHO가 당초 "수주일" 걸릴 것이라고 밝힌 것보다 앞당겨진 것이라고 로이터 통신은 전했습니다.



그러면서 오미크론 변이가 델타 변이보다 전염성이 더 클 수 있다는 가능성이 있다면서, 오미크론 변이가 델타 변이보다 사람들을 더 아프게 하는지에 대해서는 아직 알지 못한다고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

기자 정보 구경하 기자 isegoria@kbs.co.kr 구경하 기자의 기사 모음