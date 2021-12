BTS ‘마이 유니버스’ 빌보드 싱글 10주 연속 진입 성공 입력 2021.12.08 (08:55) 연합뉴스

그룹 방탄소년단이 지난 9월 밴드 콜드플레이와 함께 발표한 '마이 유니버스'(My Universe)가 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100' 10주 연속 진입에 성공했다.



6일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 '마이 유니버스'는 핫 100에서 51위를 기록했다.



이 노래는 이 외에도 '디지털 송 세일즈' 10위, '어덜트 팝 에어플레이' 8위, '캐나디안 핫 AC' 9위, '팝 에어플레이' 18위, '캐나디안 디지털 송 세일즈' 26위, '빌보드 캐나디안 핫 100' 34위를 각각 차지했다.



방탄소년단은 '빌보드 글로벌 200' 차트에는 '마이 유니버스' 20위를 비롯해 '버터'(Butter) 31위, '다이너마이트'(Dynamite) 53위, '퍼미션 투 댄스'(Permission To Dance) 81위 등 4곡을 올렸다.



'빌보드 글로벌(미국 제외)' 차트에서도 '마이 유니버스' 15위, '버터' 19위, '다이너마이트' 31위, '퍼미션 투 댄스' 49위 등 4곡을 진입시켰다.



이 밖에 방탄소년단의 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)은 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 전주 대비 40계단이나 올라 147위를 기록했다. 이 앨범은 '톱 앨범 세일즈' 차트에서는 66위에 올랐다.



지난해 11월 나온 앨범 '비'(BE)는 '톱 앨범 세일즈' 100위, '톱 커런트 앨범 세일즈' 49위를 각각 기록했다.



한편, 그룹 NCT 127이 지난 9월 발표한 정규 3집 '스티커'(Sticker)는 빌보드 200에서 103위를 기록해 11주 연속 진입에 성공했다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

