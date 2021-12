한국콘텐츠진흥원, 2021 실감콘텐츠 성과 전시회 17~19일 개최 문화 입력 2021.12.09 (10:16) 수정 2021.12.09 (10:17)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 국내 우수 실감콘텐츠 발굴과 산업 활성화를 위해 제작 지원한 결과물을 '2021 실감콘텐츠 성과전시회'를 통해 오는 17일부터 19일까지 사흘 동안 서울 종로구 성곡미술관에서 공개합니다.



'비욘드 더 리얼리티(Beyond The Reality) : 일상의 전이(轉移) 상상을 거닐다'를 주제로 열리는 이번 전시회에선 올해 실감콘텐츠 제작지원 과제로 개발된 작품과 더불어 미디어 아티스트 강이연 작가, 권아람 작가의 작품까지 함께 선보입니다.



특히, 국내 미디어아트 기업 8곳이 참여해 탄탄한 기술력을 바탕으로 자연, 환경과 생명, 전통문화 등 다양한 소재를 활용해 관람객들의 시각적 체험과 몰입감을 극대화하기 위한 실감콘텐츠 전시를 세 가지 테마로 선보일 예정입니다.



첫 번째 테마는 벽면을 가득 채운 LED 화면으로 만나는 프로젝션 맵핑관으로 ▲(주)디스트릭트홀딩스의 동백꽃과 심해의 고래를 주제로 한 <동백(Flower_Camellia)>과 <언더워터(Underwater)>, ▲(주)이지위드의 생명의 바람을 소재로 한 <엔터 더 윈드(Enter the wind>, ▲(주)사이언스쇼의 상상 속 공룡과 심해의 생물을 주제로 한 <다이노쿠아(Dinoqua)> 작품으로 구성됩니다.



두 번째 테마는 증강현실(AR)·가상현실(VR)로 생생하게 즐기는 체험형 미디어아트관으로 ▲(주)디자인실버피쉬의 우리나라 전래동화를 소재로 한 <한국의 신비로운 12가지 이야기>, ▲(주)시크릿타운의 신안섬의 아름다움을 표현한 <퍼플러너&소원의 섬>, ▲(주)피플리의 통영 오광대를 소재로 참여형 마당놀이 <오광대의 기묘한 탈> 등의 작품으로 구성됩니다.



세 번째 테마는 기술과 접목한 가상융합 공연관으로 ▲브러쉬씨어터 유한회사의 잃어버린 일기장을 찾아가는 몰입형 공연 <드림파인더(Dream Finder)>, ▲(주)컬처릿의 메타버스를 활용한 소통형 공연 <리드미언즈(Rhythmiens)>를 관람할 수 있습니다.



강이연 작가는 방탄소년단의 안무와 팬클럽 아미로부터 영감을 얻어 제작한 <비욘드 더 신(Beyond the Scene)>과 인간에 대한 자연의 경고를 담은 <노 마더 네이처(No Mother Nature)> 작품을 함께 선보일 예정입니다.



특히, <비욘드 더 신(Beyond the Scene)>은 지난 7월 프랑스 파리 유네스코 본부에서 한국이 대표로 한류 콘텐츠를 활용해 선보인 실감콘텐츠 전시회 '한국 : 입체적 상상(Korea : Cubically Imagined)'에서 공개돼 좋은 반응을 얻었습니다.



또한, 특별 전시작품으로 권아람 작가가 8개 전시 참가기업의 작품을 자신만의 느낌으로 재해석해 탄생시킨 미디어아트 설치 작품 <더 게이츠(The Gates)>을 선보입니다.



이번 전시는 코로나19 확산 방지를 위해 사전 예약을 통해 관람할 수 있고, 더 자세한 내용과 전시회 관람방법은 한국콘텐츠진흥원 누리집(www.kocca.kr)에서 확인하면 됩니다.

한국콘텐츠진흥원, 2021 실감콘텐츠 성과 전시회 17~19일 개최

입력 2021-12-09 10:16:58 수정 2021-12-09 10:17:58 문화

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 국내 우수 실감콘텐츠 발굴과 산업 활성화를 위해 제작 지원한 결과물을 '2021 실감콘텐츠 성과전시회'를 통해 오는 17일부터 19일까지 사흘 동안 서울 종로구 성곡미술관에서 공개합니다.



'비욘드 더 리얼리티(Beyond The Reality) : 일상의 전이(轉移) 상상을 거닐다'를 주제로 열리는 이번 전시회에선 올해 실감콘텐츠 제작지원 과제로 개발된 작품과 더불어 미디어 아티스트 강이연 작가, 권아람 작가의 작품까지 함께 선보입니다.



특히, 국내 미디어아트 기업 8곳이 참여해 탄탄한 기술력을 바탕으로 자연, 환경과 생명, 전통문화 등 다양한 소재를 활용해 관람객들의 시각적 체험과 몰입감을 극대화하기 위한 실감콘텐츠 전시를 세 가지 테마로 선보일 예정입니다.



첫 번째 테마는 벽면을 가득 채운 LED 화면으로 만나는 프로젝션 맵핑관으로 ▲(주)디스트릭트홀딩스의 동백꽃과 심해의 고래를 주제로 한 <동백(Flower_Camellia)>과 <언더워터(Underwater)>, ▲(주)이지위드의 생명의 바람을 소재로 한 <엔터 더 윈드(Enter the wind>, ▲(주)사이언스쇼의 상상 속 공룡과 심해의 생물을 주제로 한 <다이노쿠아(Dinoqua)> 작품으로 구성됩니다.



두 번째 테마는 증강현실(AR)·가상현실(VR)로 생생하게 즐기는 체험형 미디어아트관으로 ▲(주)디자인실버피쉬의 우리나라 전래동화를 소재로 한 <한국의 신비로운 12가지 이야기>, ▲(주)시크릿타운의 신안섬의 아름다움을 표현한 <퍼플러너&소원의 섬>, ▲(주)피플리의 통영 오광대를 소재로 참여형 마당놀이 <오광대의 기묘한 탈> 등의 작품으로 구성됩니다.



세 번째 테마는 기술과 접목한 가상융합 공연관으로 ▲브러쉬씨어터 유한회사의 잃어버린 일기장을 찾아가는 몰입형 공연 <드림파인더(Dream Finder)>, ▲(주)컬처릿의 메타버스를 활용한 소통형 공연 <리드미언즈(Rhythmiens)>를 관람할 수 있습니다.



강이연 작가는 방탄소년단의 안무와 팬클럽 아미로부터 영감을 얻어 제작한 <비욘드 더 신(Beyond the Scene)>과 인간에 대한 자연의 경고를 담은 <노 마더 네이처(No Mother Nature)> 작품을 함께 선보일 예정입니다.



특히, <비욘드 더 신(Beyond the Scene)>은 지난 7월 프랑스 파리 유네스코 본부에서 한국이 대표로 한류 콘텐츠를 활용해 선보인 실감콘텐츠 전시회 '한국 : 입체적 상상(Korea : Cubically Imagined)'에서 공개돼 좋은 반응을 얻었습니다.



또한, 특별 전시작품으로 권아람 작가가 8개 전시 참가기업의 작품을 자신만의 느낌으로 재해석해 탄생시킨 미디어아트 설치 작품 <더 게이츠(The Gates)>을 선보입니다.



이번 전시는 코로나19 확산 방지를 위해 사전 예약을 통해 관람할 수 있고, 더 자세한 내용과 전시회 관람방법은 한국콘텐츠진흥원 누리집(www.kocca.kr)에서 확인하면 됩니다.

기자 정보 김석 기자 stone21@kbs.co.kr 김석 기자의 기사 모음