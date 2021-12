방탄소년단 슈가, 미국 래퍼 주스월드 유작 참여 입력 2021.12.09 (18:06) 연합뉴스

그룹 방탄소년단의 슈가가 지난 2019년 세상을 뜬 미국 유명 래퍼 주스월드의 유작 앨범에 참여한다.



9일 주스월드 공식 트위터에 따르면 슈가는 오는 10일 발표되는 주스월드의 새 앨범 '파이팅 데몬스'(Fighting Demons)의 16번째 트랙 '걸 오브 마이 드림스'(GIRL OF MY DREAMS)에 참여했다.



이 앨범에는 슈가 외에도 저스틴 비버와 에미넘 등 유명 미국 아티스트들이 함께했다.



주스월드는 2019년 3월 발표한 정규 2집 '데스 레이스 포 러브'(Death Race for Love)로 '빌보드 200'에서 첫 1위를 거머쥔 미국 힙합계의 샛별이었다.



그러나 2019년 12월 미국 시카고 공항에서 수하물 검색을 받던 중 심장마비를 일으켜 21세를 일기로 숨졌다. 부검 결과 사인은 약물 과다복용으로 확인됐다.



슈가는 앞서 2016년과 지난해 믹스테이프(비정규 무료음반) '어거스트 디'(Agust D)와 'D-2'로 좋은 반응을 얻는 등 솔로로도 음악적 역량을 과시해왔다. 그는 헤이즈, 수란, 아이유, 에픽하이 등의 곡 작업에 참여하기도 했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

입력 2021-12-09 18:06:01 연합뉴스

