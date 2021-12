에이티즈, ‘킹덤’ 경연곡 등 수록한 새 음반 발표 입력 2021.12.10 (14:55) 연합뉴스

그룹 에이티즈가 엠넷 프로그램 '킹덤: 레전더리 워' 경연곡 등이 포함된 새 음반 '제로: 피버 에필로그'(ZERO: FEVER EPILOGUE)를 10일 발표했다고 소속사 KQ엔터테인먼트가 밝혔다.



음반에는 더블 타이틀곡 '야간비행'(Turbulence)과 '멋'(The Real) 등 10곡이 수록됐다.



'야간비행'은 듣는 이에게 공감과 위로를 선사하는 노래다. '멋'은 우리 전통 악기에 힙합 트랩 비트를 버무려 이색적인 사운드가 돋보이는 곡이다.



음반에는 또 일본에서 발매한 '스틸 히어'(Still Here)와 '베터'(Better)의 한국어 노래도 담겼다.



'킹덤: 레전더리 워'에서 선보여 팬들에게 익숙한 '웨이브: 오버추어'(WAVE: Overture), '앤서: 오드 투 조이'(Answer: Ode to Joy) 등도 수록됐다.



에이티즈는 다음 달 서울을 시작으로 미국과 유럽 등 12개 도시를 순회하는 월드투어 '더 펠로십: 비기닝 오브 디 엔드'(THE FELLOWSHIP: BEGINNING OF THE END)를 앞뒀다.



[사진 출처 : KBS 홈페이지 캡처]

입력 2021-12-10 14:55:55 연합뉴스

