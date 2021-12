[사건후] 자신을 목 조른 아빠지만 “처벌하지 않았으면 좋겠어, 그래야 같이 놀잖아”

대다수 사건들의 시작이 그렇듯, 발단은 말다툼이었습니다.A 씨(44살)는 지난해 12월 26일 낮, 신용카드 사용 문제로 부인 B 씨와 말다툼을 하다가 B 씨에게 "집에서 나가라"고 소리쳤습니다.하지만 B씨는 나가지 않았고, A 씨의 분노는 그만 5살 자녀 C 양에게로 향했습니다.A 씨는 B 씨에게 "안 나가면 먼저 C를 죽여버릴거야"라고 말하면서 1층 안방에 있던 C 양에게로 가서 C 양의 목을 졸랐습니다.B 씨가 달려와 말리자, A 씨는 이번엔 C 양이 보는 앞에서 두 손으로 부인 B 씨의 목을 조르고 B 씨의 머리와 얼굴, 몸을 떄렸습니다.그리고, A 씨는 5살 친딸인 C 양을 신체적, 정서적으로 학대한 혐의 등으로 기소돼 재판에 넘겨졌습니다.A 씨는 법정에서 딸의 목을 조른 사실이 없다고 주장했습니다.재판부(춘천지법 형사2단독)는 그러나, 진술이 구체적이고 당시 정황과 부합해 신빙성이 있다고 판단되는 경찰 진술과 검사의 여러 증거들에 의하면 C 양이 제대로 숨을 못 쉬고 목이 빨갛게 될 정도로 목을 세게 조른 사실이 인정된다며 A 씨의 주장을 받아들이지 않았습니다.재판부는 A 씨에게 아동복지법 위반과 폭행 혐의로 징역 10월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 또 아동학대 재범예방강의 40시간 수강을 명령하고 동 관련 기관 취업을 3년간 제한했습니다.A 씨가 집행유예를 받을 수 있었던 가장 큰 요인은 5살 딸의 탄원이었습니다.부인 B 씨와 딸 C 양이 A 씨의 처벌을 원하지 않는다고 밝혔기 때문이었습니다.재판 과정에서 C 양은 "아빠를 처벌하지 않았으면 좋겠어. 그래야 아빠하고 같이 놀잖아“라고 말하면서 밝게 웃는 영상을 제출했고, 부인 B 씨도 폭행과 관련해 A 씨에 대한 처벌을 희망한다는 의사 표시를 철회했습니다.재판부는 “A 씨가 C 양의 친부로서 그 누구보다도 피해자의 건강, 행복과 안전을 지켜주며 보호.양육해야할 사람임에도, 목을 조르는 등 신체적 학대행위를 하고 그 앞에서 친모 B 씨를 폭행해 정신적 충격을 입히는 등 죄질이 좋지 않다”면서도, “다만 사건 이후 C 양의 정신적 충격을 보듬고 관계를 회복하기 위해 노력해온 것으로 보이며 B 씨와 C 양이 처벌을 원하지 않고 A 씨가 범죄전력이 없는 점 등을 고려했다”고 밝혔습니다.