[K피플] 할리우드 도전은 진행중- 넷플릭스 배우 '김종만' 영상K 입력 2021.12.22 (10:40)

넷플릭스에 일찌감치 이름을 알린 한인 배우가 있습니다.



종맨 킴, 김종만 씨입니다.



2017년 넷플릭스 드라마 'LOVE 시즌 2'로 이름을 알리기 시작하면서 ABC 미드 '스피치리스 시즌3'으로 인상적인 연기를 펼쳤습니다. 2018년 애플 아이폰 광고에서 빨간 옷의 엘비스로 나와 화제가 되기도 했습니다.



그는 처음부터 미국에서 연기를 시작하지 않았습니다. 서울 대학로에서 연극을 하던 그는 안정된 생활을 버리고 30대 중반인 2010년대 초 무작정 미국으로 건너왔습니다.



영어를 한마디도 할 줄 몰랐던 그는 다시 연기를 공부하기 위해 뉴욕 필름 아카데미에 들어갔고 "I don't Know. I'm stupid, please help me"를 수 없이 말하며 실력을 쌓았습니다.



수 없는 좌절과 역경을 극복하고 지금은 할리우드에서 연기자로 또 제작자로 명성을 쌓고 있습니다. 하지만 그의 목표는 따로 있습니다. 도전은 끝나지 않았습니다.



그의 도전을 K 피플이 응원합니다.

[K피플] 할리우드 도전은 진행중- 넷플릭스 배우 ‘김종만’

입력 2021-12-22 10:40:26 영상K

기자 정보 이영현 기자 leeyoung@kbs.co.kr 이영현 기자의 기사 모음