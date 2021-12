[디라이브] 대기업 박차고 나온 ‘돌디’가 말하는 MZ를 이해하는 법?

오늘(22일) KBS 뉴스 디라이브에는 전직 대기업 연구원, 현직 구독자 22만 명을 보유한 재테크 유튜버 '돌디'와 함께 MZ 세대의 직장생활에 대한 밸런스 게임을 진행했습니다.하고 싶은 일 하며 매일 야근하기 vs 주어진 일 하며 칼퇴하기, 연차 없는 고속 승진 vs 연차 쓰는 만큼 느린 승진, 대기업 직장인 vs 유튜버 중 MZ 세대가 진정으로 원하는 것은 무엇일까요?밸런스 게임을 통해 돌디가 말하는 유튜버의 일상과 현실, 함께 보시죠.