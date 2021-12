[디라이브] 아카펠라 5인조 ‘나린’의 깜짝 크리스마스 선물

■ 프로그램 : KBS NEWS D-LIVE■ 방송시간 : 12월 24일(금) 14:30~16:00■ 방송채널 : KBS UHD 9-2 · 유튜브 등 온라인 채널크리스마스 이브를 맞이해 준비한 디라이브(D-LIVE)의 특집 방송!5인조 혼성 아카펠라 그룹 ‘나린’이 코시국에 지친 시청자들을 위해 깜짝 무대를 준비했습니다.유튜브 구독자 46만 명을 보유한 ‘나린’의 특별 LIVE 클립, 함께 감상하시죠.00:02 Last Christmas03:33 아카펠라 ‘나린’ 소개06:28 Goodbye my santa10:33 That‘s Christmas to me