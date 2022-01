박정현, 2년 만에 새 음반…12일 ‘다시 겨울이야’ 발표 입력 2022.01.05 (15:44) 연합뉴스

가수 박정현이 이달 12일 미니앨범 '다시 겨울이야'를 발표한다고 소속사 본부엔터테인먼트가 5일 밝혔다.



2019년 발표한 9번째 정규 앨범 '더 원더'(The Wonder) 이후 2년여 만에 내놓는 신보다.



소속사는 "끝과 시작이 공존하는 계절인 겨울을 메인 테마로 한 앨범으로, 한 해를 마무리하는 아쉬움과 새해를 맞이하는 설렘, 헤어짐과 만남 등의 이야기를 음악으로 풀어낼 것"이라고 소개했다.



1998년 1집 '피스'(Piece)로 데뷔한 박정현은 그간 '편지할게요', '꿈에', '유 민 에브리싱 투 미'(You Mean Everything To Me), 'P.S 아이 러브 유' 등 숱한 히트곡을 내며 'R&B 여왕'으로 자리매김했다.



2017년 9월부터는 KBS 월드 라디오 '박정현의 원 파인 데이'(One Fine Day)의 DJ를 맡고 있으며 다양한 TV 프로그램에 출연하며 활동하고 있다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 본부엔터테인먼트 제공]

[사진 출처 : 연합뉴스 / 본부엔터테인먼트 제공]

