[ET] "극강의 맛" 미국 입맛 사로잡은 한국 음식 1위는? 통합뉴스룸ET 입력 2022.01.05 (18:02) 수정 2022.01.05 (18:14)

이어서 ET 콕입니다.



입맛이 변해도 이것만은 예외입니다.



매콤한 국물에 꼬들꼬들한 면발.



한국인의 라면 사랑은 시간, 장소 불문입니다.



1인당 연간 소비량 약 76개, 세계 1윕니다.



라면과 관련된 조리법은 인터넷을 뜨겁게 달구는 단골 소잽니다.



특히 영화 '기생충'을 보신 분들이라면 이 둘의 조합을 기억하실 겁니다.



짜파게티와 너구리를 섞어 만든 이른바 '짜파구리'입니다.



[영화 '기생충' : "아줌마 짜파구리 할 줄 아시죠? (짜파구리?)"]



영화를 통해 세계인들에게 눈도장을 찍은 짜파구리가 입맛까지 사로잡았습니다.



미국 온라인 쇼핑몰 아마존 내 인기 한국 식품 1위에 짜파구리 컵라면이 올랐습니다.



[유튜브 '코리안브로스' : "완벽해요. 전 진지하게 이거 다 먹어치울 거예요. (이 조합 만든 사람 천재네요.)"]



이어서 인기 순위 6위에 오른 불닭볶음면.



눈물 콧물 쏟아가며 먹을 만큼 한국의 매운맛에 푹 빠졌습니다.



[유튜브 'The Bee Family' : "지금 기분 어떠니? (좋아요. 지금 눈에서 눈물이 너무 나요.)"]



인기의 공신은 BTS의 멤버 지민입니다.



지민이 SNS에 불닭볶음면 먹는 영상을 올린 뒤 이른바 매운맛 챌린지로 수많은 유튜버들 입에 오르내렸습니다.



한때 아시아 변방이던 한국의 음식이 세계 주요국 주류 식품 반열에 올라서고 있습니다.



국내 대기업이 수출하는 이 만두는 미국에서만 지난해 매출 4천억 원을 돌파하며 만두 시장 1위 자리를 지키고 있습니다.



미국프로농구(NBA) 최고 스타인 르브론 제임스가 관련 로고를 단 유니폼을 입자 그의 팬들은 "만두가 큰일 했다"는 촌평을 남기기도 했습니다.



지난해 드라마 오징어 게임 열풍은 또 다른 기회였습니다.



여러분은 이 드라마에서 가장 손에 땀을 쥐고 본 게임이 어떤 건가요.



주인공 성기훈이 우산 모양이 찍힌 달고나를 받아들었을 때, 정말 긴장됐죠.



드라마 인기에 힘입어 미국의 한 빵집에선 달고나를 디저트로 출시하기도 했습니다.



그리고 또 하나, 주인공이 편의점서 라면을 먹는 장면.



라면을 생으로 쪼개 소스를 뿌려 먹는 모습이 방송을 탄 이후 외국인들의 '생라면 먹방' 영상이 쏟아져 나오기도 했습니다.



이런 기세라면 한국의 라면과 김치를 마치 피자와 피클처럼 즐기게 될 날이 오려나요.



지난해 우리나라에서 미국으로 수출한 식품 규모는 처음으로 1조 9천억 원을 돌파할 것으로 예상됩니다.



지금까지 ET 콕이었습니다.

