BTS ‘마이 유니버스’ 빌보드 싱글 차트 14주 연속 진입

그룹 방탄소년단과 밴드 콜드플레이가 협업한 '마이 유니버스'(My Universe)가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 14주 연속 진입에 성공했다.



빌보드가 5일(현지시간) 발표한 최신 차트에 따르면 이 노래는 전주보다 12단계 상승한 72위를 기록했다.



'마이 유니버스'는 이 밖에도 '어덜트 팝 에어플레이' 10위, '캐나다 핫 AC' 10위, '팝 에어플레이' 32위, '캐나디안 디지털 송 세일즈' 32위, '캐나다 CHR/TOP' 34위, '캐나디안 핫 100' 56위를 각각 기록했다.



방탄소년단이 지난해 5월 발표한 '버터'(Butter)는 '디지털 송 세일즈' 차트에 31위로 재진입했고, '핫 트렌딩 송즈 파워드 바이 트위터' 주간 차트에서는 7위를 기록했다.



방탄소년단은 전 세계 200개 이상 국가의 스트리밍과 판매량을 집계해 순위를 내는 '빌보드 글로벌 200'과 '빌보드 글로벌'(미국 제외) 차트에서도 4곡씩 진입시켰다.



'빌보드 글로벌 200' 차트에서는 '버터' 41위를 비롯해 '마이 유니버스' 43위, '다이너마이트'(Dynamite) 70위, '퍼미션 투 댄스'(Permission To Dance) 136위로 각각 집계됐다.



'빌보드 글로벌'(미국 제외) 차트에서는 '버터' 29위, '마이 유니버스' 34위, '다이너마이트' 45위, '퍼미션 투 댄스' 75위로 나타났다.



방탄소년단이 2020년 2월 내놓은 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)은 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 차트에서 176위를 기록해 91주째 진입했다. 이 음반은 '톱 앨범 세일즈' 차트에서는 54위였다.



2020년 11월 발표한 음반 '비'(BE)는 '톱 커런트 앨범 세일즈' 43위, '톱 앨범 세일즈' 81위에 각각 올랐다.



한편, 멤버 뷔가 부른 SBS TV 월화극 '그 해 우리는' OST '크리스마스 트리'(Christmas Tree)는 '핫 100' 79위를 비롯해 '디지털 송 세일즈' 1위, '톱 셀링 송' 1위, '캐나디안 디지털 송 세일즈' 2위, '핫 트렌딩 송즈' 주간차트 4위를 각각 기록했다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

