기사 본문 영역
상세페이지
자동재생
동영상영역 시작동영상영역 끝
공직선거법 제137조의2에 따른 방송연설
▶국민의힘 박민영
이 프로그램은 공직선거법 제137조의2에 따른 방송연설입니다. 본 내용은 KBS와 관련이 없습니다.
▷KBS뉴스 2022 대통령선거 페이지
https://news.kbs.co.kr/special/election2022/president/index.html
▶국민의힘 박민영
이 프로그램은 공직선거법 제137조의2에 따른 방송연설입니다. 본 내용은 KBS와 관련이 없습니다.
▷KBS뉴스 2022 대통령선거 페이지
https://news.kbs.co.kr/special/election2022/president/index.html
- [풀영상] 제20대 대선 정강정책연설 - 국민의힘
-
- 입력 2022-01-20 16:39:12
- 수정2022-01-20 17:06:39
공직선거법 제137조의2에 따른 방송연설
▶국민의힘 박민영
이 프로그램은 공직선거법 제137조의2에 따른 방송연설입니다. 본 내용은 KBS와 관련이 없습니다.
▷KBS뉴스 2022 대통령선거 페이지
https://news.kbs.co.kr/special/election2022/president/index.html
▶국민의힘 박민영
이 프로그램은 공직선거법 제137조의2에 따른 방송연설입니다. 본 내용은 KBS와 관련이 없습니다.
▷KBS뉴스 2022 대통령선거 페이지
https://news.kbs.co.kr/special/election2022/president/index.html
- 기자 정보
-