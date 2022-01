기아 EV6, 英 자동차상 ‘왓 카 어워즈’ 올해의 차 선정 경제 입력 2022.01.21 (09:27) 수정 2022.01.21 (09:31)

기아는 영국의 자동차 전문 매체인 ‘왓 카’(What Car?)가 주최하는 자동차 시상식 ‘2022 왓 카 어워즈’에서 첫 전기차 전용 모델인 EV6가 올해의 차(Car of the Year)로 선정됐다고 오늘(21일) 밝혔습니다.



이 시상식은 1978년 시작돼 올해로 45회째이며 올해의 차 등을 포함해 차급별 최고의 모델을 선정하고 있습니다.



EV6는 올해의 차뿐 아니라 올해의 전기 스포츠유틸리티차(Electric SUV of the Yea)로도 선정됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 기아 제공]

기아 EV6, 英 자동차상 '왓 카 어워즈' 올해의 차 선정

입력 2022-01-21 09:27:21 수정 2022-01-21 09:31:49 경제

김현경 기자 hkkim@kbs.co.kr