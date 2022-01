미국 대도시 노숙자 ‘이유없는 살인’ 잇따르자…‘공권력 적극 개입’ 주장도

‘이유없는 살인 범죄’에 희생된 브리아나 쿠퍼와 미셸 고 씨 관련 사진들 ‘이유없는 살인 범죄’에 희생된 브리아나 쿠퍼와 미셸 고 씨 관련 사진들

경찰은 CCTV에 포착된 용의자를 공개 수배했는데,

키 182cm 정도인 마른 체형의 흑인 남성이며 지역 노숙자라고

추정했습니다.



경찰이 수배한 브리아나 쿠퍼 살해 용의자 사진 경찰이 수배한 브리아나 쿠퍼 살해 용의자 사진

뉴욕에서 열린 미셸 고 추모 집회 뉴욕에서 열린 미셸 고 추모 집회

미국 로스앤젤레스(LA)에서 무고한 시민을 이유 없이 공격하는 두 건의 사건이 잇따라 20대와 70대 여성이 숨졌습니다. 이틀 뒤엔 뉴욕 지하철에서 누군가가 40대 여성을 달려오는 열차로 밀어 숨지게 하는 사건도 일어났습니다.모두 최근 열흘 이내 발생한 사건들로 공교롭게도 모두 미국 대도시 노숙자의 범행이었습니다.현지시각 지난 13일 목요일,두개골이 골절된 그녀는 곧바로 병원으로 옮겨졌지만, 사흘 만에 숨졌습니다.경찰은 셸스를 숨지게 한 노숙자의 공격에 '어떠한 이유도 없었다(without provocation and for no reason)'라고 발표했습니다.LA 카운티 서던캘리포니아대학(USC) 메디컬 센터는 성명을 내고 "고인은 38년 동안 환자와 지역 사회를 위해 지지치 않고 사심 없이 일한 헌신적인 간호사였다"고 애도했습니다.특히 "고인은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행 기간 수많은 생명을 구하는 데 도움을 줬다"며 "안전 대책을 강화해 다시는 이런 비극이 일어나지 않도록 하겠다"고 LA 카운티 행정 책임자인 힐다 솔리스는 밝혔습니다.그런데, 아무 이유 없는 이러한 살인 사건은 같은 날 LA에서 또 있었습니다.쿠퍼는 로스앤젤레스 캘리포니아대학(UCLA)에서 건축 디자인을 공부 중인 대학원생으로 가구점에서 디자인 상담원으로 일했던 것으로 알려졌습니다.LA에서의 이유없는 살인 범행 이틀 뒤, 뉴욕의 지하철에서도 충격적인 사건이 벌어졌습니다.LA에서의 이유없는 살인 범행 이틀 뒤, 뉴욕의 지하철에서도 충격적인 사건이 벌어졌습니다.현지시각 15일피해자인 미셸 고는 캘리포니아 출신의 중국계 미국인으로 딜로이트 컨설팅에서 인수·합병 전문가로 근무했으며, 지난 10년간 뉴욕의 여성 봉사단체인 뉴욕 주니어리그(NYJL)에서 경제적으로 힘든 가정을 위해 봉사 활동을 해온 것으로 알려졌습니다.이 사건 이후 현지시각 18일 저녁 뉴욕 타임스퀘어에서는 피해자를 애도하는 추모 집회가 열렸습니다.한 반면경찰은 범인이 정신 질환을 앓고 있었담 이번 사건이 인종에 따른 증오 범죄라는 징후는 없다고 밝혔습니다.코로나19 이후 뉴욕 시는 만 명가량의 노숙자들을 집단 시설에서 비어있는 상업용 호텔로 옮겼는데, 67개 해당 호텔의 상당수가 타임스퀘어와 그 주변에 자리 잡고 있어서 이 지역 내의 공격적인 범행이나 공공장소에서의 만취, 언어적 위협이나 폭력이 증가했다는 지적도 제기됐습니다.이와 관련해, 뉴욕포스트는 현지시각 17일 사설을 통해 공공의 안전을 위해선 정신적 문제가 있는 노숙자에 대해 경찰이나 시청 공무원 등 공권력이 병원이나 수용시설로 옮기는 것과 같은 선제적인 조처가 필요하다고 주장하기도 했습니다.