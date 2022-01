■ “아이의 정신건강을 위해, 잠시 화면을 꺼두셔도 좋습니다!”

“일종의 기회비용이다. 화면을 통해 무엇을 하면, 일상의 다른 것을 안 하게 된다. 신체적인 활동이 대표적이다. 잠을 자거나 다른 사람, 특히 사랑하는 사람들과 교류하는 것일 수 있다. 이 모든 것들은 정신 건강에 좋다고 여겨지는 것들인데, 화면에 갇히면, 이런 활동을 할 수 없게 된다.



신체 활동과 건강을 기를 수 있는 활동에 참여하고, 화면을 활용하는 시간을 제한하는 것이 아이들의 스트레스를 완화하는 방법일 수 있다. 신체 건강뿐만 아니라 정신 건강도 증진시키고, 스트레스 회복력을 높일 수 있는 길이 될 것이다.



(There's the kind of opportunity cost part of this. So, if you're doing screen time, you're not doing something else. And that something else could be being physically active. It could be sleeping. It could be interacting with other humans, loved ones. And all of those things are considered good for your mental health. And so, you know, now you're not you're not engaging in those activities.



Engaging in physical activity, engaging in healthy behaviors, limiting screen time may be a way to mitigate the impact of that stress. It may be a way to promote not just physical health, but also mental health and sort of set children up to be resilient to the stressors that come their way.)”