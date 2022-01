에픽하이, 내달 14일 정규 10집 ‘下’ 발매…“메모 다시 시작” 입력 2022.01.25 (09:40) 연합뉴스

힙합 그룹 에픽하이가 다음 달 정규 10집의 두 번째 음반을 발표하고 팬들 곁을 찾는다.



에픽하이는 25일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정규 10집 '에픽하이 이즈 히어 하'(Epik High Is Here 下)를 다음 달 14일 발매한다고 밝혔다.



지난해 1월 선보인 '에픽하이 이즈 히어 상'(Epik High Is Here 上) 이후 약 1년 1개월 만이다.



에픽하이는 앨범 발매 소식을 전하며 '메모 다시 시작'이라고 전했다.



최근 멤버 타블로가 "휴대폰 운영체제가 자동 업데이트되면서 10년간 작성한 노랫말이 모두 삭제됐다"는 소식을 전한 바 있는데, 이를 반영한 듯 SNS에 휴대전화 메모장을 캡처한 듯한 이미지도 공개했다.



2003년 데뷔한 에픽하이는 '우산', '러브 러브 러브', '팬' 등으로 대중적 사랑을 받았다. 최근 MBC 예능 '놀면 뭐하니? - 도토리 페스티벌'에 출연해 히트곡을 선보여 관심을 끌었다.



에픽하이는 미국 최대 음악 축제로 꼽히는 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌 2022'(Coachella Valley Music and Arts Festival 2022) 행사에 2016년, 2020년에 이어 세 번째로 초청받기도 했다.

